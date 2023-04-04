4 апреля 2023, 8:45

7 млрд грн у держбюджет, 388 млн грн на інвестиції у перемогу - Нова пошта

За 2022 рік група компаній Нова пошта перерахувала до бюджетів країни 7,1 мільярда гривень податків та зборів. Це як бюджет Кривого Рогу на 2023 рік, або сума коштів, за яку можна придбати 2 млн бронежилетів для наших військових. Сума податків за 2022 рік збільшилась на 700 млн грн порівняно з минулим мирним роком.



388 млн грн компанія інвестувала в наближення перемоги країни: на закупівлю амуніції, дронів, генераторів та іншого устаткування для ЗСУ, на донати фондам, закупівлю обладнання для госпіталів та реабілітаційних центрів.



Щодня компанія доставляє посилки по всій країні, у прифронтові населені пункти та першою повертається на деокуповані території, де в перші тижні не працює жодна інфраструктура.



Нова пошта працювала кожен день війни й доставила 315 млн посилок, включаючи 2,6 млн тонн вантажів. У порівнянні з минулим мирним роком це на 15% менше. Найактивніше відправляли посилки 30 грудня — компанія доставила 1,9 млн новорічних відправлень за добу, і це новий рекорд Нової пошти.



Гуманітарної допомоги, доставку якої сплатила сама Нова пошта, за 2022 рік було доставлено 22 073 тонн — це як вага 77 літаків Мрія.



На деокуповані території було доставлено 420 539 посилок. З них 4027 посилок, або 49,8 тонни — посилки з допомогою від українців, також доставлені коштом Нової пошти.



Нова пошта Глобал за 2022 рік доставила 5,6 млн міжнародних посилок, при цьому кількість відправок за кордон від фізичних осіб збільшилась у 9 разів. Найбільше посилок доставлено у Польщу та Німеччину, адже саме в цих країнах опинилося більш як 4 млн українців.



Як і у мирні часи, українці найчастіше відправляють одяг і взуття, товари для дому, техніку та електроніку, товари для краси й здоров’я, інструменти та автотовари. Також минулого року почали частіше купувати онлайн та замовляти доставку Новою поштою: зоотовари, товари для дачі та саду, товари для туризму, спорттовари.



Окрім того, Нова пошта продовжила інвестувати кошти у розвиток економіки країни та відкрила 1000 абсолютно нових відділень за 2022 воєнний рік. Найбільше їх відкрито у Київській, Львівській, Одеській і Вінницькій областях. Попри усі складнощі, нові відділення запрацювали й у прифронтових містах: Ізюмі, Старому Салтові, Харкові, Святогірську, Лимані тощо. Наразі Нова пошта є найбільшою та найдоступнішою мережею доставки в Україні. Це 23,3 тис. точок сервісу, з них 9300 відділень та 14000 поштоматів.



