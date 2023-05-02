27-річний житель Чернівців розробив шифрувальник по типу Obfuscated Web Backdoor

2 мая 2023, 12:45

27-річний житель Чернівців розробив програму за типом Obfuscated Web Backdoor для шифрування програмного коду і модифіковане шкідливе програмне забезпечення для віддаленого контролю над вебресурсами.

Розробка дозволяла приховати шкідливе програмне забезпечення на ураженому ресурсі та залишати контроль над ним непомітним для власника.



Шкідливу програму він продавав на тематичних форумах. Надалі її використовували інші хакери для атак іноземних кампаній та подальшого скоєння кіберзлочинів.



Чоловіку оголосили підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-1 (Створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) ККУ. Підозрюваному може загрожувати до 5 років увʼязнення.