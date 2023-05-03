3 мая 2023, 9:15

Данія відправить Україні військову допомогу на понад $250 млн для контрнаступу

"Цей новий пакет допомоги означає, що ми допомагаємо українській протиповітряній обороні. На це є попит", – заявив Поульсен.



Згідно з ухваленим рішенням, Данія передасть Україні машини для розмінування, боєприпаси, польові мости та кошти на протиповітряну оборону.

