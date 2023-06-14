Укрпошта виплатила 2,3 млн гривень допомоги евакуйованим мешканцям Херсонщини

14 июня 2023, 12:45

З першого дня трагедії на Каховській ГЕС херсонська команда Укрпошти організувала та продовжує виплату одноразової грошової допомоги від держави у розмірі 2000 грн для дорослих та 3000 грн для дітей та людей з інвалідністю на вокзалах Миколаєва, Одеси, та Хмельницького, куди прибувають евакуйовані люди з районів затоплення. Загалом з 6 червня співробітники Укрпошти виплатили переселенцям Херсонщини 2,3 млн грн.

Допомогу отримали більше 1000 людей.



Також разом з Пенсійним Фондом України команда Укрпошти погодила питання дострокової виплати пенсій та субсидій без дотримання дат виплат тим, хто залишив свої міста та села.



Станом на зараз, команда Укрпошти продовжує надавати послуги в Херсоні та області, та робить все можливе, щоб доставити мешканцям пенсію, продукти та пошту навіть на човнах. Також команда Укрпошти долучається до процесу евакуації населення в сільській місцевості та у співпраці з ВЦА, відповідними міністерствами та УЗ забезпечує виплати в евакуаційних потягах.



Щодо роботи Укрпошти на Херсонщині та за інформацію де та як евакуйовані можуть отримати допомогу від держави та виплати, просимо звертатись на сторінку Укрпошти або за телефоном 0 800 300 545



Нагадаємо, що 6 червня російські війська підірвали дамбу Каховської ГЕС на Херсонщині, у зв’язку з чим було розпочато евакуацію населення з потенційних районів затоплення. Команда Укрпошти відреагувала миттєво, адже вже більше року поштовики працюють в надскладних умовах у прифронтових регіонах та на деокупованих територіях.