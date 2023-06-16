16 июня 2023, 11:15

Укрпошта спрощує подачу письмових звернень для клієнтів: тепер не у відділеннях

Укрпошта змінює форму подачі письмових звернень – заяв, скарг, запитів. Для зручності клієнтів національний оператор пропонує подавати письмові звернення через заповнення відповідних форм на офіційному сайті. Або шляхом відправлення електронних листів.



Трансформуючи свої послуги в онлайн-сервіси, Укрпошта прагне заощаджувати час клієнтів та пропонує користуватися послугами онлайн.



Для клієнтів, які надають перевагу традиційному способу відправки звернень, доступним залишається можливість сформувати їх в паперовому вигляді та надіслати їх на юридичну адресу АТ “Укрпошта”: 01001, м.Київ, вул.Хрещатик, 22.



Для подачі заявки на розшук внутрішніх та міжнародних поштових відправлень та/або відшкодування, клієнтам необхідно заповнити форму на офіційному сайті компанії https://www.ukrposhta.ua/ua/kontakt-tsentr у розділі «Онлайн-рекламація для міжнародного / внутрішнього відправлення» або надіслати звернення на електронну адресу ukrposhta@ukrposhta.ua, або листом на юридичну адресу компанії АТ “Укрпошта”: 01001, м.Київ, вул.Хрещатик, 22.



Для того, щоб зробити переадресацію відправлень необхідно буде заповнити форму на офіційному сайті компанії https://www.ukrposhta.ua/ua/pereadresuvannya-vidpravlennya



Наразі даний функціонал реалізовано для відправлень по Україні послугами “Укрпошта Експрес”, “Укрпошта Стандарт” та “Укрпошта Документи”, створених як онлайн, так і безпосередньо у відділенні.



Надалі функція буде доопрацьована для інших відправлень з можливістю оплати за подання заяви платіжною карткою на сайті.



З будь-яких інших питань клієнтам варто надсилати лист на електронну адресу компанії, звичайним листом на юридичну адресу Укрпошти. Крім цього клієнти можуть звертатися на сторінку Укрпошти або за телефоном 0 800 300 545.

