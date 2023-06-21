Зеленський підписав закони про скасування ПДВ на комплектуючі для дронів

Тепер імпортерів звільняють від оплати матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектуючих для БпЛА на час воєнного стану. Це наступний крок до масштабування виробництва дронів", — наголосив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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