22 июня 2023, 8:45

ЕС обещает покрыть 45% потребностей Украины в финансировании до 2027 года

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что до 2027 года дефицит в украинской налоговой системе будет составлять около €60 млрд, а потребности в быстром восстановлении - около €50 млрд.



"Дефицит в целом составит €110 млрд до 2027-го. Поэтому вчера я предложила членам ЕС покрыть 45% этого дефицита", — сказала она на международной конференции, посвященной восстановлению Украины.



