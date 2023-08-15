Індія не запросила Україну на саміт G20

15 августа 2023, 14:45

Секретар індійського головування у G20 Міктеш Пардеші повідомив журналістам, що Україна не перебуває у списку запрошених на саміт «Великої двадцятки».



Відповідаючи на запитання журналістів, чи варто очікувати на візит Зеленського, Пардеші заявив, що у списку запрошених числяться дев'ять країн, проте Україна в цей лист не входить. Він уточнив, що запрошені Бангладеш, Алжир, Єгипет, Іспанія, Нідерланди, Оман та Сінгапур.