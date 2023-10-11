Румыния поддерживает вступление Украины в ЕС — президент страны Клаус Йоханнис

11 октября 2023, 10:15

Главное по визиту Зеленского:

-есть договоренность о стратегическом партнерстве Украины и Румынии;

-создание центра подготовки пилотов F-16 в Румынии (украинских пилотов включат в «первую волну» обучения);

-запуск «зернового коридора» из Украины через Молдову в Румынию.



Как известно, по состоянию на конец июня наша страна выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров. А недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государство завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне.