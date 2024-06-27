Как охладить помещение в жару без кондиционера!?

27 июня 2024, 9:45

На фоне регулярных отключений электроэнергии и надвигающейся жары вопрос о том, как охладить помещение без использования техники, как никогда актуален.



К тому же украинцев призвали экономить электроэнергию и пользоваться кондиционерами как можно реже. Что же делать, когда в помещении жарко, а привычные блага цивилизации недоступны?



✔️Изоляция

Нужно закрыть все окна и входные двери. Однако внутренние двери наоборот - нужно открыть для правильной циркуляции воздуха. Проветривайте помещение только ранним утром и поздним вечером (или ночью), когда на улице не сильно жарко.



✔️Жалюзи, пленка, шторы

Чем меньше солнечные лучи будут попадать в помещение, тем меньше оно будет нагреваться. Для этого нужно завесить все окна. Лучшим вариантом станут плотные жалюзи или шторы-блэкаут. Еще можно купить алюминиевую пленку на окна, которая также будет эффективной.



✔️Отсутствие ковров

Ковры, пледы и другой текстиль являются источниками тепла. Поэтому для максимального охлаждения помещения их нужно убрать подальше.



✔️Мокрые полотенца

Еще один способ повысить влагу и охладить помещение — развесить мокрые полотенца или другой текстиль по всему дому. При сильной жаре смачивать полотенца нужно каждые 30 минут.



✔️Холодные бутылки

Пластиковые бутылки с замороженной водой можно расставить по всему помещению. Это также хорошо спасает от жары и уменьшает температуру воздуха в комнате.



✔️Фольга и батареи

Батареи в доме нужно обмотать фольгой, чтобы они не передавали холод вверх и вниз по стояку.



✔️Холодная постель

Перед сном в постель можно положить ледяные бутылки с водой. Также за час до сна постельное белье можно поместить в холодильник.



✔️Сон на полу

Холодный воздух скапливается внизу, а горячий — наверху, поэтому на ночь лучше расположиться ближе к полу.



✔️Влажная уборка

Влага – лучший вариант для снижения температуры в помещении. Для максимального эффекта следует использовать ледяную воду. Для этого в ведро с холодной водой добавляют до 300 г льда. Он снизит температуру и поможет быстрее охладить воздух в комнате.



✔️Открытые на ночь окна

Вечером температура обычно несколько снижается, а в некоторых местах разница между максимальной и минимальной температурами может достигать десятка градусов. Постарайтесь накопить ночной прохлады на первую половину дня. Для этого откройте все окна в доме с наступлением вечера.