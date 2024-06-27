Как охладить помещение в жару без кондиционера!?

На фоне регулярных отключений электроэнергии и надвигающейся жары вопрос о том, как охладить помещение без использования техники, как никогда актуален.
К тому же украинцев призвали экономить электроэнергию и пользоваться кондиционерами как можно реже. Что же делать, когда в помещении жарко, а привычные блага цивилизации недоступны?
✔️Изоляция
Нужно закрыть все окна и входные двери. Однако внутренние двери наоборот - нужно открыть для правильной циркуляции воздуха. Проветривайте помещение только ранним утром и поздним вечером (или ночью), когда на улице не сильно жарко.
✔️Жалюзи, пленка, шторы
Чем меньше солнечные лучи будут попадать в помещение, тем меньше оно будет нагреваться. Для этого нужно завесить все окна. Лучшим вариантом станут плотные жалюзи или шторы-блэкаут. Еще можно купить алюминиевую пленку на окна, которая также будет эффективной.
✔️Отсутствие ковров
Ковры, пледы и другой текстиль являются источниками тепла. Поэтому для максимального охлаждения помещения их нужно убрать подальше.
✔️Мокрые полотенца
Еще один способ повысить влагу и охладить помещение — развесить мокрые полотенца или другой текстиль по всему дому. При сильной жаре смачивать полотенца нужно каждые 30 минут.
✔️Холодные бутылки
Пластиковые бутылки с замороженной водой можно расставить по всему помещению. Это также хорошо спасает от жары и уменьшает температуру воздуха в комнате.
✔️Фольга и батареи
Батареи в доме нужно обмотать фольгой, чтобы они не передавали холод вверх и вниз по стояку.
✔️Холодная постель
Перед сном в постель можно положить ледяные бутылки с водой. Также за час до сна постельное белье можно поместить в холодильник.
✔️Сон на полу
Холодный воздух скапливается внизу, а горячий — наверху, поэтому на ночь лучше расположиться ближе к полу.
✔️Влажная уборка
Влага – лучший вариант для снижения температуры в помещении. Для максимального эффекта следует использовать ледяную воду. Для этого в ведро с холодной водой добавляют до 300 г льда. Он снизит температуру и поможет быстрее охладить воздух в комнате.
✔️Открытые на ночь окна
Вечером температура обычно несколько снижается, а в некоторых местах разница между максимальной и минимальной температурами может достигать десятка градусов. Постарайтесь накопить ночной прохлады на первую половину дня. Для этого откройте все окна в доме с наступлением вечера.