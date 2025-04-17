Ударно-волновая терапия пяточной шпоры

17 апреля 2025, 20:22

Боль в пятке — неприятный спутник, который может всерьёз испортить качество жизни. Особенно если это пяточная шпора, известная в медицине как плантарный фасциит. Когда каждый шаг отзывается острой болью, обычные прогулки превращаются в испытание. Но современные методы лечения не стоят на месте. Один из самых эффективных и неинвазивных способов избавиться от этой проблемы - ударно-волновая терапия (УВТ). Что это за метод, как он работает и чего ждать от процедуры — разберёмся подробнее.

Пяточная шпора — это костный нарост на нижней части пяточной кости. Возникает она чаще всего на фоне хронического воспаления плантарной фасции — соединительной ткани, которая поддерживает свод стопы и соединяет пятку с пальцами. Основные причины появления шпоры — длительные нагрузки на стопу, избыточный вес, неудобная обувь или нарушения походки.

Симптом, который невозможно игнорировать — это резкая боль в пятке, особенно по утрам или после долгого сидения. Боль может быть настолько сильной, что человек начинает хромать или вовсе избегать хождения.

Многие начинают с подручных средств: мазей, кремов, специальных стелек, физиопроцедур, массажа. Иногда назначают инъекции кортикостероидов — они снимают воспаление, но дают лишь временное облегчение и имеют побочные эффекты. Хирургическое вмешательство рассматривается только в крайних случаях, так как операция требует длительной реабилитации и может вызвать осложнения.

На этом фоне ударно-волновая терапия выглядит как настоящая находка — безопасная, быстрая и эффективная.

УВТ основана на использовании акустических волн высокой энергии, которые направляются точно в очаг воспаления. Волны проходят через мягкие ткани, стимулируя обменные процессы, улучшают кровообращение, способствуют рассасыванию солевых отложений и активируют естественные механизмы восстановления организма.

Сеанс длится в среднем 5–7 минут. Пациент может ощущать лёгкий дискомфорт или покалывание, но серьёзной боли процедура не вызывает. Результат появляется не сразу: для стойкого эффекта обычно требуется 5–10 процедур с интервалом 3–5 дней.

Преимущества УВТ при лечении пяточной шпоры

1. Безопасность. Метод не требует наркоза, инъекций и разрезов. Подходит большинству пациентов и почти не имеет побочных эффектов.

2. Быстрота. Уже после первых процедур многие чувствуют заметное облегчение.

3. Долговременный результат. Ударно-волновая терапия воздействует на причину боли, а не просто снимает симптомы.

4. Восстановление без отрыва от жизни. После процедуры пациент может сразу идти домой, не требуется лежать в больнице.

Есть ли противопоказания?

Как и у любого медицинского метода, у УВТ есть ряд ограничений. Процедура не проводится при:

онкологических заболеваниях;

беременности;

нарушениях свёртываемости крови;

острых инфекциях;

наличии кардиостимулятора (в зависимости от его типа).

Перед началом лечения обязательно проводится консультация с врачом и диагностика (обычно УЗИ или рентген), чтобы подтвердить наличие шпоры и исключить другие причины боли.

Отзывы пациентов и мнение врачей

Большинство пациентов, испытавших УВТ на себе, отмечают значительное снижение боли уже после 2–3 процедур. Многие полностью избавились от дискомфорта без медикаментов и операций. Врачи всё чаще рекомендуют именно этот метод как основной при лечении пяточной шпоры на ранних и средних стадиях.

Вывод: стоит ли пробовать?

Однозначно — да. Ударно-волновая терапия — современный, научно обоснованный и проверенный способ лечения пяточной шпоры. Это шанс вернуть себе лёгкость движений без боли и операций. Главное — не запускать проблему и обратиться за помощью вовремя.

Если есть шпора на пятке, не стоит ждать, что "сама пройдёт". Запишитесь на обследование в центр вертебрологии Кинези на сайте https://vertebrolog.kiev.ua/shpora, узнайте о возможностях УВТ и сделайте шаг — в буквальном смысле — навстречу здоровью.