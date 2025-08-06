Беспроводные стереонаушники с микрофоном SVEN AP-B710MV

6 августа 2025, 15:15

Одна из главных особенностей новинки — это эффективная система активного шумоподавления, которая гасит посторонние звуки и позволяет наслаждаться музыкой, фильмами или звонками даже в шумной обстановке.

Амбушюры с пенным наполнителем обеспечивают еще и отличный уровень пассивной шумоизоляции. При этом гарнитура остается легкой и удобной: эргономичное оголовье деликатно прижимает чашки наушников к голове, обеспечивая комфорт даже при длительном использовании.

Полностью потенциал наушников раскрывает приложение Smart Life (доступно для iOS и Android), со встроенным управлением музыкального проигрывателя и эквалайзером, с помощью которого можно гибко настроить параметры звука под свой вкус или конкретный музыкальный жанр. Реализованы в приложении и другие востребованные пользователями функции — от управления системой шумоподавления до функции «Найди меня», позволяющей отыскать потерявшиеся наушники с помощью громкого высокочастотного звукового сигнала или отображением последнего места использования наушников на карте.Как и прочие устройства линейки, гарнитура отличается современным лаконичным оформлением без лишних декоративных элементов. Модель представлена в двух универсальных цветах: строгом черном и нейтральном сером — оба варианта одинаково уместны как в офисной среде, так и в повседневной жизни. Внутри стильного корпуса скрывается впечатляющая техническая начинка. Высококачественные динамики диаметром 40 мм выдают насыщенное и детализированное звучание во всем слышимом диапазоне частот — от 20 Гц до 20 кГц. Поддержка беспроводного подключения по технологии Bluetooth 5.4 гарантирует стабильную передачу сигнала, а для особых случаев предусмотрена возможность проводного подключения через разъем USB Type-C.Компактность SVEN AP-B710MV дополняется складной конструкцией, что позволяет максимально удобно хранить и переносить устройство — наушники поместятся даже в небольшую сумку. Степень защиты IPx4 оберегает гарнитуру от водяных брызг — можно не бояться попасть под дождь и брать устройство с собой даже на самые активные тренировки. Голосовая связь обеспечивается высокочувствительным микрофоном, который прекрасно справляется со своей задачей как в мессенджерах, так и в телефонных разговорах. Управлять воспроизведением, громкостью и вызовами можно не доставая смартфон из кармана благодаря удобным кнопкам на корпусе.Отдельного внимания заслуживает автономность устройства: встроенный литий-полимерный аккумулятор емкостью 500 мА·ч обеспечивает до 90 часов непрерывной работы — этого достаточно, чтобы активно пользоваться гарнитурой целую неделю без подзарядки. А когда необходимость пополнить аккумулятор все-таки понадобится, универсальный разъем USB Type-C обеспечит быструю и удобную подзарядку.Со SVEN AP-B710MV компания выходит на новый уровень производства и разработки накладных наушников, но при этом остается верна своим традициям. В частности, это касается невысокой стоимости устройства — гарнитура максимально доступна широкому кругу пользователей.