Очередная партия гумпомощи отправлена из Азербайджана в Украину

15 августа 2025, 15:45

Сегодня с территории Сумгайытского технологического парка отправлена очередная партия электрооборудования, предназначенного для гуманитарной помощи Украине.

В состав гуманитарного груза входят в общей сложности около 90.000 метров электрических кабелей и проводов, а также 25 генераторов и 7 комплектов трансформаторов. Первая часть этого оборудования была отправлена на 10 грузовых автомобилях.



Планируется, что следующая партия указанной помощи общей стоимостью $2 млн, организованной на основе обращений украинской стороны, будет отправлена в ближайшие дни.