5 книжок про час: як навчитися керувати собою і жити усвідомлено

25 августа 2025, 15:15

Час — найцінніший ресурс. І саме від того, як ми ним розпоряджаємося, залежить якість нашого життя.

Ці книжки допоможуть вибудувати власну систему пріоритетів, позбутися зайвого та знайти баланс між роботою й відпочинком.

Ґрег Маккеон «Essentialism» — мистецтво говорити «ні» і зосереджуватися на головному.Тім Ферріс «The 4-Hour Workweek» — як вийти з пастки постійної зайнятості через делегування та автоматизацію.Девід Аллен «Getting Things Done» — практична методика для наведення порядку в справах і думках.Кел Ньюпорт «Deep Work» — чому глибока концентрація веде до справжніх досягнень.Джон Фітч та Макс Френцель «Time Off» — як перерви та відпочинок відкривають шлях до нових ідей.