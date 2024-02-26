Яку акустику вибрати в авто: поради щодо динаміків

26 февраля 2024, 17:35

Автовиробники намагаються зробити авто максимально доступним, тому нерідко встановлюють недорогі компоненти, які виконують свою функцію без претензії на якість. Це стосується й автомобільних динаміків. Проте багато автовласників бажають насолоджуватися якісним звуком під час поїздок, тому й встановлюють кастомні динаміки в машину. Надамо декілька порад, які допоможуть підвищити якість звуку в авто.

Є три типи динаміків для авто:

широкосмугові;

коаксіальні;

компонентні.

Широкосмугові — найгірший варіант. Такі ставлять автовиробники як штатні. Мають у своїй конструкції лише один динамік, що відповідає за всі частоти. Зазвичай грають погано й дуже тихо.

Коаксіальні — компроміс за ціною та результатом. У конструкції декілька динаміків в одному корпусі. Кожен відтворює свої частоти, за розподіл відповідає кросовер, що може бути як вбудований у конструкцію динаміка, так і винесений зовні.

Компонентні — найвища якість звуку, але й ціна висока. У конструкції також декілька динаміків, проте кожен із них має свій окремий корпус. Тому під час відтворення звуку вони не заважають одне одному, як це буває в коаксіальних. Існують дво- та трикомпонентні динаміки. У перших на борту по два динаміки для високих і низьких частот. У других — по два динаміки для високих, середніх і низьких.

Одразу можна рекомендувати бренди, про які чув кожен. Це Sony, Pioneer, JVC, Kenwood. Однак бюджетні варіанти динаміків від цих виробників можуть відтворювати звук із недостатньою якістю. Тож дивитися треба в напрямку дорожчих моделей від цих брендів. Але якщо бюджет не дозволяє стати власником динаміків цих марок, можна розглянути дешевші, але якісні: JBL, Hertz, Alpine, MTX, Boston Acoustic. Це, звичайно, не повний перелік доступних брендів.

Щодо молодих китайських виробників треба бути обережним. Ті, хто поставляє продукцію таких компаній із Піднебесної, завищують вартість у роздріб, внаслідок цього ви отримуєте нижчу якість за ціну гарного бренду.

Якими б хорошими не були динаміки, вони не здатні відтворити баси якісно та гучно водночас. Тому ті, хто полюбляють гучність, встановлюють сабвуфер як додаток до акустичної системи. Але треба мати на увазі, що зазвичай штатні головні пристрої не мають достатньої потужності для повного розкриття сабвуфера. Тому в тандемі з ним потрібно встановлювати й підсилювач. А це призведе до значного здорожчання всієї системи. Частково нестачу басу можна компенсувати встановленням "овалів" у задню панель. Але їх потрібно монтувати в дерев’яну полицю, щоб не отримати хрипіння під час відтворення низьких частот.