РФ тестує купольну систему зв’язку для інтеграції безпілотних платформ

Роскосмос спільно з компаніями «Геоскан» і Томським НПЦ «БАС» провів експеримент із розгортання купольної зони зв’язку між безпілотними платформами.

Тестування демонструє спробу РФ створити мережево-центричні рішення для управління роями БПЛА та забезпечення стійкої комунікації у складних умовах.

У ході випробувань БПЛА «Геоскан 201» із встановленим радіокомплексом «Гонец» піднявся на висоту 4 км та створив зону купольного покриття діаметро 340 км. Всередині цієї зони підтримувалася зв’язок із:



наземними користувачами;

рухомими автомобілями;

безпілотником «ДИАМ-20», який працював за заданим маршрутом.



Ключовим елементом системи став компактний супутниковий модем «Гонец» масою 89 г, що дозволяє інтегрувати його на БПЛА різних класів. Система використовує ненаправлені антени, що спрощує забезпечення стабільного каналу зв’язку навіть у складному рельєфі та при частих змінах траєкторії польоту.



Розробка потенційно дозволяє РФ створювати мережі зв’язку між безпілотними платформами без наземної інфраструктури, що особливо актуально для застосування:



у районах із порушеною наземною комунікацією;

для управління роями ударних FPV та розвідувальних БПЛА;

для підтримки динамічних наступальних і оборонних операцій.



РФ робить ставку на розвиток мобільних купольних систем зв’язку, які можуть стати ключовим елементом управління безпілотними угрупованнями. Це рішення покликане знизити залежність від наземних вузлів і зробити мережу БПЛА більш автономною навіть у зоні активного РЕБ.