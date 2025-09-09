ЄС заплатив Росії понад €1 млрд за поставки металів цього року

9 сентября 2025, 14:46

Країни ЄС у першому півріччі 2025 р. імпортував з РФ 2,95 млн т металургійної сировини на €1,22 млрд, свідчать розрахунки GMK Center на базі даних Eurostat.

Це на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року (+12,7 у грошовому еквіваленті).Головний обсяг імпорту припав на напівфабрикати — 1,84 млн т (€837,35 млн). Найбільшими покупцями стали Бельгія (688,48 тис. т), Чехія (370,34 тис. т) і Данія (306,45 тис. т).Чавуну було поставлено 696,99 тис. т (€254,45 млн). Його купували Італія (524,62 тис. т), Латвія (87,27 тис. т) та Бельгія (31,07 тис. т).