В Україні посилюють кіберзахист Міноборони та ЗСУ: що зміниться

23 октября 2025, 13:45

Міністерство оборони України затвердило новий галузевий профіль безпеки, який встановлює мінімальні стандарти кіберзахисту для всіх інформаційних систем у відомстві.

Наказом № 692/нм від 15 жовтня затверджено Галузевий профіль безпеки - набір правил для захисту систем, де обробляється відкрита, конфіденційна або службова інформація.



Документ встановлює мінімальні вимоги до кіберзахисту для систем, що використовуються у Міністерстві оборони, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту.