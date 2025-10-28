Украина получит первые Gripen в 2026 году — Зеленский

28 октября 2025, 14:15

Украина рассчитывает получить 150 самолетов Gripen по договоренности со Швецией, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Вместе со Швецией Украина значительно увеличит боевую авиацию. Это амбициозная задача, и ее нужно выполнить. Сейчас исторический шаг — договоренность со Швецией о боевых самолетах Gripen, и это хороший выбор. Мы рассчитываем на 150 таких самолетов для Украины, и первые должны появиться в следующем году", — заявил он.



Для Украины эти самолеты — часть гарантий безопасности и "такие Воздушные силы, которые смогут защитить наше небо полностью", сообщил он.



"И такого масштабного соглашения по боевой авиации для Украины еще не было. Историческое достижение. Работаем, чтобы полностью реализовать", — добавил Зеленский.