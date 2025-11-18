Трамп одобрит продажу Саудовской Аравии истребителей F-35

18 ноября 2025, 15:15

Это заявление было сделано за день до того, как он примет наследного принца Саудовской Аравии бин Салмана в рамках дня дипломатии.

По данным Reuters, Саудовская Аравия запросила покупку до 48 истребителей F-35. Саудиты годами стремились приобрести этот истребитель в попытке модернизировать свои ВВС и противостоять региональным угрозам, в частности, со стороны Ирана.



Отмечается, что эта продажа может изменить военный баланс на Ближнем Востоке и политику США. Ранее Вашингтон поддерживал идею «качественного военного превосходства» Израиля.