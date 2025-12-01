Китай участвует в производстве российских FPV-дронов

1 декабря 2025, 13:45

Как выяснило издание Financial Times, гражданин Китая Ван Динхуа купил 5% акций российской компании Rustakt, которая является ведущим российским производителем FPV-дронов.

Еще в сентябре издание обнаружило, что Ван Динхуа указан как новый владелец 5% акций компании, которая находится под санкциями Украины и ЕС. Остальные 95% акций принадлежали российскому бизнесмену Павлу Никитину.



После того как Financial Times обратилась к российской компании за комментариями, в течение дня из публичных ресурсов были удалены все данные о владельцах Rustakt.