Германия будет проводить перевооружение вместе с Украиной — Bild

По данным издания, страны планируют начать всеобъемлющее партнерство в сфере вооружений. Планируется, что в будущем ВСУ и бундесвер будут использовать немецко-украинское вооружение.
Соглашение, в частности, предполагает:
▪️новые проекты для совместных разработок и производства оружия (при этом должен быть использован передовой опыт украинской промышленности в области дронов);
▪️постоянный обмен технологиями в оборонной сфере;
▪️создание крупного сообщества по совместным закупкам вооружений с европейскими партнерами для Украины;
▪️интеграцию украинской промышленности в общеевропейский рынок оборонной продукции;
▪️возможное использование федеральных инвестиционных гарантий для инвестиций в оборонную промышленность Украины.
