16 декабря 2025, 8:45

Германия будет проводить перевооружение вместе с Украиной — Bild

По данным издания, страны планируют начать всеобъемлющее партнерство в сфере вооружений. Планируется, что в будущем ВСУ и бундесвер будут использовать немецко-украинское вооружение.



Соглашение, в частности, предполагает:



▪️новые проекты для совместных разработок и производства оружия (при этом должен быть использован передовой опыт украинской промышленности в области дронов);



▪️постоянный обмен технологиями в оборонной сфере;



▪️создание крупного сообщества по совместным закупкам вооружений с европейскими партнерами для Украины;



▪️интеграцию украинской промышленности в общеевропейский рынок оборонной продукции;



▪️возможное использование федеральных инвестиционных гарантий для инвестиций в оборонную промышленность Украины.

