ГлавнаяНовости
16 декабря 2025, 8:45

Германия будет проводить перевооружение вместе с Украиной — Bild

По данным издания, страны планируют начать всеобъемлющее партнерство в сфере вооружений. Планируется, что в будущем ВСУ и бундесвер будут использовать немецко-украинское вооружение. 

Соглашение, в частности, предполагает: 

▪️новые проекты для совместных разработок и производства оружия (при этом должен быть использован передовой опыт украинской промышленности в области дронов);

▪️постоянный обмен технологиями в оборонной сфере;

▪️создание крупного сообщества по совместным закупкам вооружений с европейскими партнерами для Украины;

▪️интеграцию украинской промышленности в общеевропейский рынок оборонной продукции;

▪️возможное использование федеральных инвестиционных гарантий для инвестиций в оборонную промышленность Украины.
Оцените новость:
  • 0 оценок