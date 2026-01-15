ГлавнаяНовости
15 января 2026, 11:45

Покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд — NBC News

По данным источников канала, оценка была составлена ​​учеными и бывшими американскими чиновниками в рамках планирования.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что госсекретарю США Марко Рубио поручили в ближайшие недели подготовить предложение о покупке Гренландии, назвав такой план "приоритетным" для президента Дональда Трампа.

Американские власти в последнее время неоднократно заявляли, что хотели бы "купить" остров, который сейчас является автономной территорией в составе Дании.

В СМИ появилась информация, что Белый дом рассматривает возможность выплаты каждому из 57 тыс. жителей острова от $10 тыс. до $100 тыс. 


