Покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд — NBC News

15 января 2026, 11:45

По данным источников канала, оценка была составлена ​​учеными и бывшими американскими чиновниками в рамках планирования.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что госсекретарю США Марко Рубио поручили в ближайшие недели подготовить предложение о покупке Гренландии, назвав такой план "приоритетным" для президента Дональда Трампа.



Американские власти в последнее время неоднократно заявляли, что хотели бы "купить" остров, который сейчас является автономной территорией в составе Дании.



В СМИ появилась информация, что Белый дом рассматривает возможность выплаты каждому из 57 тыс. жителей острова от $10 тыс. до $100 тыс.