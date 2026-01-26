Росія підключає ШІ до розробки БПЛА

26 января 2026, 8:45

Нещодавно з'явилось повідомлення про створення в Росії «першої в світі» ШІ-системи для проєктування композитних деталей БПЛА.



Центр НТІ при МГТУ ім. Баумана фактично намагається зробити те, що на Заході вже кілька років роблять CAE-платформи з елементами машинного навчання: оптимізація форми, ваги та міцності композитних вузлів, щоб зменшити кількість «залізних» експериментів і прискорити цикл від ескізу до льотних випробувань.

Формально виглядає переконливо: заявлене скорочення термінів проєктування композитних деталей на 30–40% і витрат на випробування на ~20%, врахування понад 40 параметрів матеріалу, включно з анізотропією, обіцянка «достовірних прогнозів роботи в реальних умовах».Але ключове обмеження тут у тому, чого ШІ не вирішує. Алгоритм не створює нових волокон, смол і арматур – він лише переграє комбінації з того, що є в наявності.Якщо ринок наповнений сурогатними замінниками західних препрегів, неякісними смолами та нестабільною технологією випалу, модель може ідеально оптимізувати теоретичну деталь, яка в реальності «попливе» через розкид якості виробництва.Так само ІІ не компенсує брак сучасного обладнання для серійного виготовлення композитів, проблеми з контролем якості та дефіцит кадрів, які вміють не тільки запускати софт, а й правильно зчитувати його обмеження.Для російського дронового сегмента це радше інструмент підвищення «ефективності другого ешелону»: легші й міцніші планери для масових FPV, розвідників, баражуючих боєприпасів, більш прогнозована поведінка конструкцій на морозі, жарі чи при перевантаженнях. Але очікувати, що одна така платформа «закриє» системну відсталість композитного напряму чи виведе БПЛА РФ на рівень провідних гравців, — завищені очікування.