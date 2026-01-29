29 января 2026, 11:32

Liki24 відновив роботу у Польщі

Український сервіс доставки лікарських засобів Liki24 знову запустився на польському ринку після виходу у 2022 році. Компанія повернулася з оновленою стратегією та зміненою операційною моделлю.



Про повторний запуск 22 січня 2026 року повідомив засновник сервісу Антон Авринський у LinkedIn.

