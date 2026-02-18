Чехия согласилась продлить "Чешскую инициативу" для Украины под давлением США

18 февраля 2026, 9:45

Новое чешское правительство во главе с премьером Бабишем рассматривало возможность отмены инициативы, в рамках которой Чехия закупает 155-мм снаряды для Украины по всему миру на средства союзников.

Однако от этих планов отказались, чтобы не портить отношения с США - Вашингтон был заинтересован в продолжении инициативы, поскольку она выгодна для американской военной промышленности. Об этом в подкасте чешского издания iRozhlas рассказал журналист Ян Новотный.



Украина в рамках «Чешской инициативы» поставки снарядов, закупленных в третьих странах за счет западных государств, получила ок. 4,4 млн крупнокалиберных боеприпасов. Только в прошлом году было поставлено почти 2 млн снарядов.