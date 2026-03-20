CEO Anthropic оцінив ймовірність катастрофи від ШІ у 25%.

20 марта 2026, 10:15

Засновник і генеральний директор компанії Anthropic Даріо Амодей заявив, що ймовірність катастрофічного або навіть екзистенційного сценарію внаслідок розвитку штучного інтелекту сягає 25%, тобто один шанс із чотирьох. За його словами, ймовірність того, що все піде дуже погано, є цілком реальною і значно більшою, ніж прийнято вважати.



Амодей назвав появу потужного ШІ справжнім випробуванням для людства, яке перевірить, ким ми є як біологічний вид. При цьому він наголосив, що йдеться не про абстрактну загрозу з далекого майбутнього. За його прогнозами, системи рівня суперінтелекту можуть з'явитися вже у 2027 році.