Meta будет платить блогерам до $3 тыс. за публикации в Facebook

20 марта 2026, 11:15

Компания заявила о запуске программы Creator Fast Track.



Она направлена на авторов, у которых уже есть популярные блоги в Instagram, TikTok или YouTube. Участники программы могут зарабатывать $1 тыс. в месяц, если у них не менее 100 тыс. подписчиков хотя бы на одной из этих платформ, или $3 тыс. — если более 1 млн подписчиков.

Отмечается, что гарантированные выплаты будут действовать только три месяца, но участники программы получат увеличенный охват подходящих роликов, что поможет ускорить рост числа подписчиков. Программа также предоставляет авторам немедленный доступ к монетизации контента, поэтому, как заявили в Meta, они смогут зарабатывать "еще больше" даже после ее завершения.



CNBS отметил, что несмотря на 3 млрд пользователей, Facebook испытывает трудности с привлечением создателей контента, которые все чаще переходят на TikTok и YouTube. Эта программа призвана привлечь блогеров с аудиторией и увеличить количество оригинального контента на платформе.