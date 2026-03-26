США заборонили імпорт усіх іноземних споживчих роутерів

Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) оновила свій охоплений список, внісши до нього всі споживчі роутери іноземного виробництва.
Відтепер заборонено імпорт, маркетинг і продаж нових моделей роутерів, вироблених за межами Сполучених Штатів. Під заборону потрапляють пристрої таких популярних брендів як TP-Link, Netgear, Asus, Xiaomi, Eero та інших.
Підставою для заборони стала національна безпека — FCC визнала іноземні роутери вразливістю в ланцюжку постачань, яка може бути використана для шпигунства та кібератак на критичну інфраструктуру.
Заборона стосується лише нових пристроїв. Раніше придбані роутери можна продовжувати використовувати. Винятки з нових правил можливі лише за спеціальним дозволом від Міністерства оборони або Міністерства внутрішньої безпеки.