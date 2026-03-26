США заборонили імпорт усіх іноземних споживчих роутерів

26 марта 2026, 10:15

Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) оновила свій охоплений список, внісши до нього всі споживчі роутери іноземного виробництва.

Відтепер заборонено імпорт, маркетинг і продаж нових моделей роутерів, вироблених за межами Сполучених Штатів. Під заборону потрапляють пристрої таких популярних брендів як TP-Link, Netgear, Asus, Xiaomi, Eero та інших.



Підставою для заборони стала національна безпека — FCC визнала іноземні роутери вразливістю в ланцюжку постачань, яка може бути використана для шпигунства та кібератак на критичну інфраструктуру.



Заборона стосується лише нових пристроїв. Раніше придбані роутери можна продовжувати використовувати. Винятки з нових правил можливі лише за спеціальним дозволом від Міністерства оборони або Міністерства внутрішньої безпеки.