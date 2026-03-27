27 марта 2026, 10:15

Киев начал подготовку к следующей зиме

"Киевсовет должен принять решение об увеличении уставного капитала "Киевтеплоэнерго" на 2,7 млрд грн. До этого мы уже предусмотрели более 10 млрд грн из бюджета города. И Киев приступил к реализации первоочередных, предусмотренных планом энергостойкости, мер по подготовке к следующему отопительному сезону", — сообщил мэр столицы.



В частности, по словам Кличко, планируется установка шести когенерационных установок (мини-ТЭЦ), которые должно передать городу Госагентство восстановления и развития инфраструктуры. Он подчеркнул, что реализация плана энергостойкости столицы требует более 60 млрд грн и, соответственно, поддержки государства, ведь у города таких денег нет.

