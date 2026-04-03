3 апреля 2026, 8:15

Парламент Молдовы одобрил выход страны из СНГ

"Денонсация соглашения об СНГ является естественным и неизбежным шагом на пути к достижению цели вступления в Европейский союз", — сказано в заявлении парламента.



Отмечается, что решение инициировал МИД Молдовы, который подчеркнул, что в рамках организации не соблюдаются ее основополагающие ценности и принципы, в частности об уважении территориальной целостности друг друга, в связи с чем упомянул войны РФ против Украины и Грузии.



Против решения выступили коммунисты, сообщило NewsMaker. Экс-президент Молдовы, лидер коммунистов Владимир Воронин заявил, что это "предательство" по отношению к гражданам Молдовы, особенно к тем, кто работает в РФ. "Они [власти] даже не представляют, что за этим последует", — пригрозил он.



С 2022 года Молдова не участвует в деятельности СНГ и уже денонсировала более 70 соглашений в рамках организации.

