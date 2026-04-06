Народ України висунули на Нобелівську премію миру в 2026 року

Президента України Володимира Зеленського та народ України висунули на Нобелівську премію миру 2026 року



Ініціатива покликана відзначити роль українців у протистоянні російській агресії та захисті демократичних цінностей.



Нобелівська премія миру є однією з найавторитетніших міжнародних відзнак, яку щороку присуджують за вагомий внесок у справу миру, розвиток співпраці між державами, захист прав людини та зниження рівня конфліктності у світі.



Ініціатором висунення став професор Університету Осло. У поданні наголошується, що номінація має на меті вшанувати роль Володимира Зеленського та українського народу в боротьбі проти російської агресії, а також їхній внесок у захист демократії та європейської безпеки. Особлива увага приділяється значенню України у протидії повномасштабному вторгненню рф, що триває з 2022 року, а також загальному спротиву російській агресії, який фактично розпочався ще у 2014 році. У документі також підкреслюється, що опір України має ключове значення для стабільності в Європі, оскільки стримування рф розглядається як чинник безпеки для всього континенту.



У номінації окремо зазначено, що український народ став символом стійкості та продемонстрував готовність боротися за свободу, незалежність і європейські цінності. Водночас підкреслюється і роль Володимира Зеленського як політичного лідера, який у час повномасштабної війни зумів згуртувати суспільство та представляє Україну на міжнародній арені.



До речі, Володимир Зеленський уже кілька років поспіль опиняється серед номінантів на Нобелівська премія миру



▫️ Вперше Зеленського висунули на Нобелівську премію миру у 2022 році – після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Тоді його розглядали як символ українського спротиву та лідера держави, що бореться за свободу і незалежність.

▪️ У 2023 році акцент у висуненні зробили також на його дипломатичній діяльності та мобілізації міжнародної підтримки України.

▫️ У 2024 році Зеленський знову опинився серед номінантів – цього разу з акцентом на стійкості українського суспільства та ролі України у забезпеченні глобальної безпеки.



Водночас, попри неодноразові номінації, лауреатами премії ні народ, ні наш Президент досі не стали, що пов’язують з обережною позицією Нобелівського комітету щодо чинних політичних лідерів під час війни.

