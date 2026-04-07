Іран погрожує повністю знищити дата-центр Stargate в Абу-Дабі

7 апреля 2026, 8:15

Корпус вартових Ісламської революції опублікував офіційне відео, в якому прямо погрожує повним знищенням гігантського дата-центру Stargate в Абу-Дабі.

Це один із найбільших у світі проєктів у сфері штучного інтелекту вартістю 30 мільярдів доларів і потужністю 1 гігават, у якому беруть участь OpenAI, Oracle, NVIDIA, Cisco, SoftBank та місцева компанія G42.



Вибір цілі не випадковий. Stargate є символом технологічної експансії США у Перській затоці та амбіцій ОАЕ стати глобальним центром штучного інтелекту.



Знищення або навіть серйозне пошкодження цього об'єкта вдарило б одночасно по десятках мільярдів доларів інвестицій, по репутації регіону як безпечного технологічного хабу та по глобальній ШІ-інфраструктурі.