Британія готує національний план переходу країни до воєнного стану

Керівник Збройних сил Великої Британії, головний маршал авіації сер Річард Найтон, в інтерв'ю Sky News заявив, що уряд розробляє масштабний план підготовки всієї країни до можливого переходу на воєнні рейки.



План охоплює не лише збройні сили, а й поліцію, лікарні, промисловість та цивільне населення. Фактично йдеться про сучасну версію так званого "Government War Book" — секретного плану дій на випадок війни, який Британія вела під час Холодної війни і який детально прописував, хто що робить у перші години та дні конфлікту.

