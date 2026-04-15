15 апреля 2026, 9:45

В Иране интернет-блокировки наносят экономике страны ущерб до $80 млн в день

Об этом сообщил представитель Торгово-промышленной палаты Исламской респубилки Колахи.



Колахи сравнил последствия отключений с потерей крупных инфраструктурных проектов. По его словам, строительство одного моста обходится примерно в $15–$20 млн, а создание одного мегаватта мощности электростанции - $1–$3 млн.



Интернет-блэкаут в Иране продолжается уже более месяца и считается одним из самых длительных в истории, резко ограничивая доступ к информации и нанося серьезный удар по бизнесу и экономике.

