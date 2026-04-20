Україна рухається до створення власних систем ППО

20 апреля 2026, 8:15

Зеленський виступив із заявою, в якій зазначив, що Україна вже наближається до умов, коли зможе разом із партнерами виробляти всі необхідні формати ППО – системи, ракети тощо.

Він підкреслює, що це серйозне стратегічне завдання для України, яке забезпечить захист на десятиліття вперед.



Відомо, що наразі Україна, незважаючи на те, що до розпаду СРСР мала ряд підприємств, які займалися розробкою і виробництвом систем ППО різних класів, втратила доступ до частини компонентів і технологій та поки не може самостійно створити повноцінну важку систему ППО рівня С-300/С-400 або їх західних аналогів на кшталт систем "Patriot" тощо.



Якщо ми зможемо налагодити самостійне виробництво систем ППО та ракет до них або отримаємо ліцензії на їх виробництво - це буде серйозним кроком вперед.



