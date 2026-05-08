8 мая 2026, 13:15

RETN запускає магістральний маршрут, що з'єднує Україну, Румунію та Молдову

RETN, провідний незалежний глобальний постачальник мережевих послуг, оголошує про запуск нового магістрального маршруту, що з'єднує Одесу, Кишинів та Бухарест.

Цей маршрут, що реалізований у вигляді єдиного безперервного магістрального шляху, надає нову фізичну можливість підключення з України до Молдови та через Румунію, створюючи альтернативу існуючим регіональним коридорам IP-транзиту у Східній Європі.

Маршрут є частиною ширшої стратегії RETN щодо зміцнення своєї оптичної мережі у Центральній та Східній Європі. З’єднавши Україну з існуючим коридором RETN на Балканах, що з’єднує Будапешт, Тімішоару та Софію, це розширення створює новий географічний шлях через регіон та забезпечує більшу фізичну різноманітність маршрутів у міжнародній магістралі.

«Цей проєкт є важливим кроком у зміцненні стійкості зв’язку в Україні», — зазначила Наталія Бєлоус, директорка з маркетингу RETN. «Водночас Румунія та Молдова стрімко розвиваються як цифрові та економічні центри, де зростає попит на надійну інфраструктуру з великою пропускною здатністю. Забезпечуючи прямий маршрут від Тімішоари до Бухареста і далі до Кишинева, ми забезпечуємо швидший та масштабованіший доступ у всьому регіоні — ефективніше з’єднуючи Україну з Балканами та ширшою Центральною та Східною Європою для інтернет-провайдерів, підприємств та міжнародних клієнтів».

Розширення відбувається в період стрімкого зростання оптоволоконних мереж та модернізації інфраструктури у Східній Європі. У Румунії значні інвестиції у фіксований широкосмуговий доступ та високий рівень поширення Інтернету стимулюють стійкий попит на пропускну здатність та якість послуг. Розвиток мережі в Україні продовжує розвиватися в складних умовах, що підвищує важливість різноманітних транскордонних маршрутів, які забезпечують як стійкість, так і міжнароде охоплення. Молдова також демонструє стабільний розвиток цифрової інфраструктури, позиціонуючи себе як дедалі важливіший транзитний та інтерконнекційний пункт у регіоні.


