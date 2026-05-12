Bloomberg: мировые запасы нефти истощаются с рекордной скоростью

12 мая 2026, 11:45

Мировые запасы нефти истощаются на рекордной скорости по мере того, как война на Ближнем Востоке мешает поставкам топлива из Персидского залива, пишет Bloomberg.

Отмечается, что тем самым истощается буфер, который защищает от шока, связанного с поставками.



Быстрое сокращение запасов нефти усиливает риск еще более резких скачков цен и дефицита. Из-за этого у правительств и отраслей промышленности остается меньше возможностей для смягчения последствий потери более миллиарда баррелей поставок спустя два месяца после почти полного закрытия Ормузского пролива. «Резкое истощение запасов также будет означать, что рынок останется уязвимым для будущих сбоев даже после окончания конфликта», - подчеркивает агентство.





