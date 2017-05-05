5 мая 2017, 10:15

Планы Д. Трампа двигают акции Ford вверх

Эксперты аналитического управления компании "ФИНАМ" опубликовали обзор по ценным бумагам одного из крупнейших автопроизводителей в мире - Ford Motor, чья рыночная капитализация на сегодняшний день составляет $43,5 млрд.



Ford Motor – американский автопроизводитель, основанный Генри Фордом в 1903 году, выпускающий широкий спектр легковых и коммерческих автомобилей под маркой Ford, а также линейку автомобилей элитного класса под брендом Lincoln. Компания является публичной с 1956 года, и сегодня она реализует по всему миру более 70 различных моделей автомобилей. По итогам 2016 года Ford запустил в продажу 11 новых автомобилей, а к 2020 году планирует основательно расширить линейку электромобилей и гибридов, а также представить автомобили с функцией автопилота.



Свою роль в будущем развитии Ford Motor могут сыграть также планы нового президента США. В ходе январской встречи с "Большой детройтской тройкой" Дональд Трамп отметил, что ждет от трех крупнейших автопроизводителей страны, в число которых входит и Ford, увеличения объемов производства в США и повышения уровня занятости в секторе автопрома. При этом он подчеркнул, что новые автомобильные предприятия должны быть построены именно в Штатах. Американский президент пообещал ряд преференций, в том числе смягчение требований в сфере защиты окружающей среды, снижение корпоративных налогов, а также создание благоприятного инвестиционного климата.



С одной стороны, навязывание правительством своих правил игры можно расценить как негативный фактор для автомобильных компаний. С другой стороны, как полагают аналитики "ФИНАМа", политика Трампа никак не повлияет отрицательно на крупных производителей, которые, как и раньше, продолжают реализовывать свои долгосрочные планы. Кроме того, большинство автопроизводителей сосредоточило на территории США производство технически наиболее сложные, а значит высокомаржинальные модели. Соответственно обещанные Трампом перемены могут значительно увеличить их выручку. Более того, СЕО компании Марк Филдс недавно отметил, что даже если Трамп выполнит свое обещание и введет "пограничный налог" на автомобили, импортируемые из Мексики, деятельность компании особо не пострадает, поскольку она производит огромное количество машин на территории США, включая наиболее прибыльные для компании пикапы F-серии.



Согласно опубликованным финансовым результатам, чистая прибыль Ford сократилась в первом квартале. Но, между тем, скорректированная прибыль компании оказалась на уровне 39 центов на одну акцию, превысив прогнозы аналитиков в 35 центов на бумагу. Выручка автогиганта увеличилась до $39,1 млрд, что также оказалось лучше прогнозов рынка благодаря высокому спросу на пикапы и SUV.



Эксперты "ФИНАМа" рекомендуют к покупке ценные бумаги Ford Motor с целевой ценой до $13 и прогнозируют их рост до 19%.

