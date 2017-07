IBM представляет новые возможности использования и разработки в Db2

25 июля 2017, 11:45

IBM запустила Db2 Developer Community Edition, новое решение для разработчиков, которое можно бесплатно скачать на сайте IBM.

Последняя версия включает полный набор инструментов Db2 и позволяет специалистам оперативно создавать прототипы приложений, эффективно используя при этом все возможности корпоративного издания Enterprise Edition. Пользователи могут скачать программное обеспечение и начать загрузку и управление данными в течение 15 минут, вне зависимости от того, работают ли они на компьютерах или ноутбуках.

Db2 on Cloud – новая версия решения Db2 on Cloud является полностью управляемым сервисом, доступным в IBM Cloud. Новые характеристики технологии включают в себя динамичную шкалу – «слайдер» для установления параметров производительности и объема памяти. С помощью простого клика мышкой пользователи могут мгновенно менять масштаб, увеличивая или уменьшая производительность обработки данных и необходимый объем оперативной памяти. Таким же способом они могут увеличить объем памяти системы хранения информации. Новый сервис позволяет избежать трудоемкого процесса согласования и закупки дополнительных вычислительных ресурсов. Новое решение Db2 on Cloud дополняет IBM Db2 Hosted, версию базы данных, размещенную в IBM Cloud.



JSON Support – IBM объявила, что Db2 теперь поддерживает JSON, формат документов с открытым исходным кодом, использующий удобный для восприятия язык для перемещения объектов данных. JSON, обычно применяемый в новых приложениях, теперь может быть интегрирован в реляционную СУБД Db2, предоставляя пользователям простой способ хранения информации из приложений. Разработчики могут использовать свои SQL-навыки для хранения, управления и отбора данных JSON в системе Db2. Это снижает потребность в дополнительном изучении специализированных хранилищ информации и дает возможность интегрировать данные о мобильных и веб-активностях в аналитических системах хранения для последующего получения инсайтов о поведении пользователей. Db2 оптимизирует поиск данных JSON с поддержкой индексации, повышая при этом производительность обработки запросов.



Кроме того, IBM расширяет Db2 с помощью архитектуры Hybrid Transactional / Analytical Processing (HTAP). Это стало возможным благодаря техническому предварительному релизу поддержки вторичной индексации в оперативной памяти для технологии BLU Acceleration. Использование в решении IBM Db2 механизма BLU Acceleration, разработанного для HTAP, позволяет избежать дублирования информации. Он уменьшает количество требований к объему памяти и время задержки, в отличие от других баз данных. Вторичные индексы существенно повышают производительность обработки некоторых запросов для хранилищ операционных данных и аналитических систем хранения, а также рабочих задач OLTP и HTAP. Пользователи уже сегодня могут протестировать возможности Db2 в своей среде разработки приложений.



Решение DB2 Analytics Accelerator for z/OS было также модернизировано с помощью возможностей HTAP. Эти технологии обеспечивают усовершенствованную обработку данных в режиме реального времени и упрощают структуру приложений, поскольку устраняют необходимость управлять задержками в процессе дублирования информации.



Db2 on Cloud Benchmark – IBM опубликовала новый тест оценки производительности, который демонстрирует более высокую эффективность решения в целом, а по соотношению производительности и стоимости оно в два раза превосходит облачную СУБД Amazon Aurora, основного конкурента.