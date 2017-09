NAVITEL объявляет о выпуске карт Европы релиза Q2 2017

1 сентября 2017, 11:45

Обновление карт Европы Q2 2017 включает в себя 44 страны: Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Молдавия, Монако, Нидерланды, Норвегия, Остров Мэн, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия , Швейцария, Швеция, Эстония.

Карты нового релиза содержат 9 879 631 км дорожного графа, 4 920 962 POI, 708 327 городов и населенных пунктов, из них 324 275 — с адресным поиском и улично-дорожной сетью.

Австрия бработаны видеотреки в городах Брегенц, Грац, Зальцбург, Санкт-Пёльтен, в том числе все транспортные развязки, включая всю актуальную атрибутивную дорожную информацию, камеры контроля скорости и другую важную информацию. Обновлены все POI.

Обработаны видеотреки в городе Вена, в том числе все транспортные развязки, включая всю актуальную атрибутивную дорожную информацию, камеры контроля скорости и другую важную информацию. Обновлены все POI.

Добавлена новая объездная дорога вокруг города Ламбах.

Болгария Добавлена карта Руссе.

Произведена коррекция междугородних дорог для областей Разград, Русе и Търговище.

Произведена коррекция адресов в городах Пловдив и София.

Добавлены новые участки магистрали в городе Смолян.

Добавлены круговые движения для городов София, Стара-Загора.

Великобритания Полностью актуализирована адресная база.

Добавлены 3D модели следующих объектов в городе Лондон: Big Ben, the British Museum, Buckingham Palace, The Courtauld Gallery, Kensington Palace, Nelson's Column, Royal Albert Hall of Arts and Sciences, Royal Opera House (Covent Garden), Saatchi Gallery, Shakespeare's Globe, Tower Bridge, Tower of London, Victoria Station, The Wallace Collection,Westminster Abbey.

Германия Добавлены 3D модели следующих объектов в городе Берлин: Alte Nationalgalerie, Berliner Dom, Berliner Fernsehturm, Berliner Mauer Gedenkstaette, Bode-Museum, Brandenburger Tor, Kulturforum, Marienkirche, Messe Berlin, Museum Berggruen, New Synagogue, Pergamonmuseum, Reichstag Building, Rotes Rathaus, Staatsoper Berlin, Schloss Biesdorf.

Дания Оцифрованы: объезды городов Næstved и Slagelse со всеми развязками, продолжение Fredrikssundmotorvejen с развязками, объезд НП Brande (Ikast-Brande, Midtjylland, Danmark) с развязками, Midtjyske Motorvej от Е45 до НП Brande (Ikast-Brande, Midtjylland, Danmark) с развязками.

Добавлены новые улицы в следующих населённых пунктах: Billund, Bramming, Brande, Horsens, Varde, Vejle.

Создан грузовой транзитный граф через страну.

Актуализированы камеры контроля скорости.

Исландия Добавлен платный тоннель между НП Акранес и Рейкъявик.

Создан грузовой транзитный граф через страну.

Актуализированы камеры контроля скорости.

Италия Актуализирована дорожная сеть Италии.

Добавлены новые дороги, развязки, круговые движения, уточнены направления движения, запреты проезда.

Исправлено наложение полигональных объектов в слое hydra.

Проставлены 3D уровни железной дороги по букмаркам геодезистов.

Норвегия Подготовлена и выпущена карта столицы Норвегии Осло с детализацией"до дома".

Внесены существенные изменения в роутинг Осло: исправлены и дополнены перекрёстки и скоростные режимы главных улиц Осло.

Создан грузовой транзитный граф через страну.

Актуализированы камеры контроля скорости.

Польша Создание грузового роутинга.

Полностью переработаны точки с названиями НП в разрезе страны.

Украина На карту Украины впервые добавлены 8 новых населенных пунктов с детальностью «до дома»: Ананьев, Арциз, Балта, Болград, Надворная, Кодыма, Раздольная, Рогатин.

Детализировано 89 населенных пунктов с точностью «до улицы».