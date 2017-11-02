2 ноября 2017, 13:45

2,4 млн украинцев получают оповещения Укрпочты через Viber

С начала сотрудничества с Viber 2,4 млн украинцев получили оповещения от Укрпочты о поступлении товаров или переводов на свои адреса, а количество получателей сообщений увеличилось почти в 4 раза.



С февраля 2017 года государственная почтовая компания Украины информирует клиентов о поступлении почтовых отправлений и денежных переводов через мобильное приложение Viber. «На протяжении восьми месяцев использования почтового сервиса компанией было направлено 6,5 млн сообщений о поступлении посылок. При этом 40% электронных уведомлений компании занимает коммуникация через Viber», – отмечает Валентина Дудко, директор департамента развития сети и клиентской поддержки Укрпочта.



Клиенты, у которых не установлено приложения Viber на смартфоне, как и прежде, получают СМС-сообщения от имени компании.



Viber предлагает ряд сервисов для бизнеса, среди которых чат-боты, паблик аккаунты и рассылка сервисных сообщений. Зачастую именно прямое общение с потребителями помогает компаниям улучшить сервис. Рассылка сервисных сообщений – это удобная форма информирования клиентов, альтернатива СМС. Viber всегда учитывает, дал ли пользователь согласие на информационные рассылки. При этом в новых версиях Viber у получателя есть шанс полностью отказаться от получения сервисных рассылок в настройках приложения.



«Viber является одним из самых популярных мессенджеров в Украине, его используют более 22 млн человек. Общение брендов с клиентами в удобном для них формате – это путь к более эффективному взаимодействию. Мы рады, что все больше компаний делают выбор в пользу использования сервиса, который позволяет быть ближе к клиентам и общаться с ними на одном языке», – прокомментировала Яна Рожкова, PR-директор Viber в России и СНГ.

