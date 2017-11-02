2,4 млн украинцев получают оповещения Укрпочты через Viber

С начала сотрудничества с Viber 2,4 млн украинцев получили оповещения от Укрпочты о поступлении товаров или переводов на свои адреса, а количество получателей сообщений увеличилось почти в 4 раза.
С февраля 2017 года государственная почтовая компания Украины информирует клиентов о поступлении почтовых отправлений и денежных переводов через мобильное приложение Viber. «На протяжении восьми месяцев использования почтового сервиса компанией было направлено 6,5 млн сообщений о поступлении посылок. При этом 40% электронных уведомлений компании занимает коммуникация через Viber», – отмечает Валентина Дудко, директор департамента развития сети и клиентской поддержки Укрпочта.
Клиенты, у которых не установлено приложения Viber на смартфоне, как и прежде, получают СМС-сообщения от имени компании.
Viber предлагает ряд сервисов для бизнеса, среди которых чат-боты, паблик аккаунты и рассылка сервисных сообщений. Зачастую именно прямое общение с потребителями помогает компаниям улучшить сервис. Рассылка сервисных сообщений – это удобная форма информирования клиентов, альтернатива СМС. Viber всегда учитывает, дал ли пользователь согласие на информационные рассылки. При этом в новых версиях Viber у получателя есть шанс полностью отказаться от получения сервисных рассылок в настройках приложения.
«Viber является одним из самых популярных мессенджеров в Украине, его используют более 22 млн человек. Общение брендов с клиентами в удобном для них формате – это путь к более эффективному взаимодействию. Мы рады, что все больше компаний делают выбор в пользу использования сервиса, который позволяет быть ближе к клиентам и общаться с ними на одном языке», – прокомментировала Яна Рожкова, PR-директор Viber в России и СНГ.
Последние новости
- Гаджеты | Вчера, 17:40
Топ-5 самых популярных планшетов 2017 года
- Интернет | Вчера, 14:33
Рейтинг популярных сайтов за октябрь 2017
- Технологии | Вчера, 14:15
IBM Cloud Private переносит преимущества облачных решений заказчику
- Бизнес | Вчера, 13:45
2,4 млн украинцев получают оповещения Укрпочты через Viber
- Гаджеты | Вчера, 13:15
Body Fat Scale – первые смарт-весы Huawei
- Гаджеты | Вчера, 12:45
Эксперты заявляют о подготовке анонса планшета Mi Pad 4
- Гаджеты | Вчера, 12:15
Новый UmiDigi при толщине 7 мм получит аккумулятор на 7000 мАч
- Гаджеты | Вчера, 11:45
Названа стоимость 8-дюймового планшета LG G Pad F2 8.0
- Гаджеты | Вчера, 11:15
Oregon Scientific Smart Anatomy SA218 – обучающая игрушка с голосовой поддержкой
Последние материалы
- Обзоры | Позавчера, 7:31
Patriot Viper 4 PV48G300C6K (DDR4-3000, 2 x 4 Гбайт): для начинающего игрока и не только
- Обзоры | 30 октября, 9:23
REAL-EL 7070 Comfort Backlit: "зональная подсветка и отличная эргономика"!
- Обзоры | 30 октября, 8:25
Transcend StoreJet 25CK3: "карман с защитой"!
- Аналитика | 28 октября, 22:33
Мобильные новости №47: Киевстар отчитался о готовности к 4G, а в BiP появились групповые видеозвонки
- Аналитика | 28 октября, 18:56
Дайджест №203: игровое кресло Cougar Armor и официальный анонс Nokia 7
- Фотогалереи | 28 октября, 17:38
Фотообзор Cablexpert TK-PRO-02
- Обзоры | 26 октября, 10:07
REAL-EL M15 Backlit: "твоя первая игровая механика"!
- Обзоры | 25 октября, 23:10
Cougar Deathfire EX: "лучшее для игр"!
- Аналитика | 24 октября, 8:10
Мобильные новости №46: инвестиции Turkcell в Украину и технология Multi-SIM от Ericsson
Популярные новости
- Технологии | 31 октября, 13:45
Lenovo и Intel представляют более простой и безопасный путь онлайн-аутентификаци 5.00
- Гаджеты | 31 октября, 10:04
Новые смарт-часы Gear Sport от Samsung уже в продаже 5.00
- Гаджеты | 30 октября, 13:05
Состоялся официальный анонс планшета Galaxy Tab A 8.0 (2017) 5.00
- Гаджеты | 30 октября, 12:15
2 ноября будет представлен новый смартфон Xiaomi для любителей селфи 5.00
- Гаджеты | 30 октября, 10:15
Rosewill Nebula GX10 – 25-долларовая гарнитура с микрофоном и подсветкой 5.00
- Гаджеты | 30 октября, 9:45
Начались продажи смартфона Huawei Honor 6C Pro 5.00
- Гаджеты | 30 октября, 11:45
Samsung запускает бета-программу тестирования Android 8.0 Oreo для Galaxy S8 3.00
- Гаджеты | 30 октября, 9:15
На OnePlus 5T уже начали принимать предварительные заказы 1.00
- Гаджеты | Вчера, 13:15
Body Fat Scale – первые смарт-весы Huawei 1.00