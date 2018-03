"Доктор Веб": более 40 моделей Android-смартфонов заражены на этапе производства

1 марта 2018, 11:45

В середине 2017 года специалисты компании «Доктор Веб» сообщили о выявлении нового троянца Android.Triada.231 в прошивках нескольких бюджетных моделей Android-смартфонов.

С момента обнаружения вредоносной программы перечень моделей зараженных устройств постоянно пополнялся и в настоящий момент насчитывает более 40 наименований. «Доктор Веб» внимательно следил за этим троянцем и публикует результаты проведенного расследования.



Android.Triada.231 – представитель опасного семейства троянцев Android.Triada. Они заражают процесс важного системного компонента ОС Android под названием Zygote, который участвует в запуске всех программ. После внедрения в этот модуль троянцы проникают в процессы остальных работающих приложений и получают возможность выполнять различные вредоносные действия без участия пользователя. Например, незаметно скачивать и запускать ПО. Особенность Android.Triada.231 заключается в том, что вирусописатели встраивают этого троянца в системную библиотеку libandroid_runtime.so на уровне исходного кода, а не распространяют его как отдельную программу. В результате действий злоумышленников вредоносное приложение поселяется непосредственно в прошивке инфицированных мобильных устройств уже на этапе производства, и пользователи становятся обладателями зараженных смартфонов «из коробки».



Сразу после обнаружения Android.Triada.231 летом прошлого года компания «Доктор Веб» сообщила о нем производителям зараженных устройств. Однако, несмотря на своевременное предупреждение, вредоносная программа по-прежнему попадает на новые модели смартфонов. Например, она была найдена на смартфоне Leagoo M9, который был анонсирован в декабре 2017 года. При этом исследование показало, что добавление троянца в прошивку произошло по просьбе партнера Leagoo, компании-разработчика из Шанхая. Эта организация предоставила одно из своих приложений для включения в образ операционной системы мобильных устройств, а также дала инструкцию по внесению стороннего кода в системные библиотеки перед их сборкой (компиляцией). К сожалению, такая сомнительная просьба не вызвала у производителя никаких подозрений, и Android.Triada.231 беспрепятственно попал на смартфоны.



Анализ приложения, которое компания-партнер предложила внести в прошивку Leagoo M9, показал, что оно подписано тем же сертификатом, что и троянец Android.MulDrop.924, о котором «Доктор Веб» рассказывал еще в 2016 году. Можно предположить, что разработчик, попросивший внести дополнительную программу в образ операционной системы, может быть прямо или косвенно причастен к распространению Android.Triada.231.



К настоящему времени вирусные аналитики выявили Android.Triada.231 в прошивке более 40 моделей Android-устройств:



Leagoo M5

Leagoo M5 Plus

Leagoo M5 Edge

Leagoo M8

Leagoo M8 Pro

Leagoo Z5C

Leagoo T1 Plus

Leagoo Z3C

Leagoo Z1C

Leagoo M9

ARK Benefit M8

Zopo Speed 7 Plus

UHANS A101

Doogee X5 Max

Doogee X5 Max Pro

Doogee Shoot 1

Doogee Shoot 2

Tecno W2

Homtom HT16

Umi London

Kiano Elegance 5.1

iLife Fivo Lite

Mito A39

Vertex Impress InTouch 4G

Vertex Impress Genius

myPhone Hammer Energy

Advan S5E NXT

Advan S4Z

Advan i5E

STF AERIAL PLUS

STF JOY PRO

Tesla SP6.2

Cubot Rainbow

EXTREME 7

Haier T51

Cherry Mobile Flare S5

Cherry Mobile Flare J2S

Cherry Mobile Flare P1

NOA H6

Pelitt T1 PLUS

Prestigio Grace M5 LTE

BQ 5510

Этот список – не окончательный, перечень инфицированных моделей смартфонов может оказаться гораздо шире.



Такое широкое распространение Android.Triada.231 говорит о том, что многие производители Android-устройств уделяют слишком мало внимания вопросам безопасности, и внедрение троянского кода в системные компоненты из-за ошибок или злого умысла может быть весьма распространенной практикой.



Продукты Dr.Web для Android обнаруживают все известные модификации Android.Triada.231, поэтому, чтобы выяснить, заражено ли мобильное устройство, необходимо выполнить его полную проверку. Dr.Web Security Space для Android при наличии root-полномочий способен обезвредить Android.Triada.231, вылечив зараженный системный компонент. Если же на инфицированном устройстве root-привилегии недоступны, избавиться от вредоносной программы поможет установка чистого образа операционной системы, которую должен предоставить производитель смартфона.