Новое поколение смартфонов Nokia 5, Nokia 3 и Nokia 2

30 мая 2018, 9:15

HMD Global продолжает расширять линейку смартфонов на Android и представляет три новинки Nokia 5.1, Nokia 3.1 и Nokia 2.1.

Новые модели работают под управлением «чистой», безопасной, обновляемой операционной системы Android и обеспечивают доступ к новейшим сервисам Google, в числе которых Google Асистент. Nokia 3.1 и Nokia 5.1 - Android One и Nokia 2.1 с Android Oreo (версия Go). Новые смартфоны, как и все предыдущие устройства Nokia, отличаются премиальным качеством исполнения, непревзойденным дизайном и высокой производительностью.



Смартфоны из новой линейки имеют экраны с большей диагональю при прежнем компактном размере корпуса. Производительность обновленного процессора выросла до 50%. При этом мы сохранили баланс между мощностью и потреблением электроэнергии – и это в том классе устройств, где пользователям часто приходится идти на компромисс между двумя этими факторами. Обновленная линейка позволяет наслаждаться устройствами премиального качества без переплаты. Каждый смартфон отличается великолепным стилем и вниманием к каждой детали. Бренд Nokia предлагает широкий выбор устройств на любой вкус и бюджет».



Элегантный, стильный и компактный смартфон Nokia 5.1 продолжает традиции классического дизайна предыдущего поколения. Цельный корпус из алюминия 6000 серии, прошедшего процесс анодирования и полировки, комфортен и надежен в использовании.



Экран нового смартфона Nokia 5.1 на 0,33 дюйма больше экрана предыдущей модели, при том, что корпус устройства стал на 2 миллиметра уже. Закругленные углы экрана удачно сочетаются с плавными изгибами формы корпуса, обеспечивая компактность смартфона. 5,5-дюймовый экран Full HD теперь имеет большее разрешение с соотношением сторон 18:9, что позволяет комфортно смотреть видео, играть, и делиться с друзьями новыми мемами.



Прирост производительности восьмиядерного процессора MediaTek Helio P18 с частотой 2 ГГц на 40%, в сравнении с предыдущей моделью, обеспечивает быструю и плавную работу приложений. Основная камера 16 МП с автофокусом и фронтальная широкоугольная камера позволяют наилучшим образом запечатлеть лучшие моменты жизни. Датчик отпечатков пальцев теперь расположен на задней панели, обеспечивая удобство разблокировки устройства указательным пальцем. Поддержка NFC, и в том числе технологии оплаты Google Pay, позволяет удобно и безопасно оплачивать покупки с помощью телефона.



Новый Nokia 5.1 поставляется в трех классических цветах: медном, синем и черном. Смартфон поставляется с 2 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти. Новый Nokia 5.1 поступит в продажу в июле 2018 года, ориентировочная среднемировая розничная цена без учета налогов и субсидий составит €189.



На данный момент Nokia 3 - самый успешный и продаваемый смартфон в линейке Nokia. Обновленный смартфон Nokia 3.1 представляет собой сочетание изысканного дизайна, качественных материалов и оптимальной для повседневного использования производительности. Эти характеристики добавляют еще большую привлекательность популярной модели. Красивый закругленный экран встроен в тонкий алюминиевый корпус, в производстве которого использовалась технология двойной алмазной полировки. Благодаря идеально выверенному размеру телефон комфортен и надежен в использовании. Смартфон оснащен 2,5D экраном из ударопрочного стекла Corning Gorilla Glass с диагональю 5,2 дюйма и соотношением сторон 18:9.



Nokia 3.1 имеет восьмиядерный чипсет MediaTek 6750 вместо четырехъядерного, использовавшегося в предыдущей версии. Обновление чипсета обеспечило рост производительности минимум на 50%. Основная улучшенная камера 13 МП с автофокусом поможет навсегда сохранить воспоминания о лучших моментах. Полный набор сенсоров, ранее доступный только в премиальных моделях, дает возможность пользоваться популярными AR-приложениями, такими как Pokémon Go, делать панорамные снимки, а также безопасно оплачивать покупки с помощью Google Pay.



Новый Nokia 3.1 будет представлен в трех цветовых вариациях: индиго, черный, белый. Модель поставляется: с 2 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти. Новый Nokia 3.1 поступит в продажу в июне 2018 года, ориентировочная среднемировая розничная цена без учета налогов и субсидий составит €139.



Смартфон Nokia 2.1 оснащен аккумулятором емкостью 4000 мА-ч, которого хватает на два дня развлечений. Обновленная модель заряжается еще быстрей своей предшественницы. Настоящий комфорт при просмотре видеороликов обеспечивают фронтальные стерео-динамики и HD экран размером 5,5 дюйма, который на 20% больше, чем в предыдущей модели.



Nokia 2.1 выполнен в традиционном для компании скандинавском стиле и с присущим бренду Nokia качеством. Металлические детали корпуса, а также изящный, закругленный, эргономичный дизайн выделяют этот телефон среди прочих устройств. Задняя панель из поликарбоната устойчива к царапинам.



Обновленный чипсет Qualcomm Snapdragon 425 дает прирост производительности на 50% и обеспечивает плавное и быстрое переключение между приложениями. Смартфон оснащен двумя камерами: основной - 8 МП и фронтальной - 5 МП.



Новый Nokia 2.1 будет поставляться в трех цветовых сочетаниях: синий/медь, синий/серебристый, серый/серебристый. Новый Nokia 2.1 поступит в продажу в июле 2018 года, ориентировочная среднемировая розничная цена без учета налогов и субсидий составит €99.



Семейство Android One, в которое входят Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 plus, Nokia 6.1, пополнилось смарфтонами Nokia 5.1 и Nokia 3.1 с разработанным Google высококачественным программным обеспечением, всегда безопасным и обновленным.



Смартфоны Nokia с Android One обеспечивают долгую работу от одного заряда батареи и поддерживают все инновационные технологии Google. Nokia 5.1 и Nokia 3.1 будут получать ежемесячные обновления функций безопасности в течение трех лет и обновления ОС в течение двух лет в рамках программы Android One. Это обеспечит высокий уровень безопасности и защищенности данных устройств. Кроме того, смартфоны будут получать регулярные обновления сервисов Google, таких как Google Асистент и Google Фото c безлимитным сервисом хранения фотографий и видео.



Nokia 2.1 поставляется с Android Oreo (версия Go), созданной для смартфонов с оперативной памятью 1 Гб и меньше, которая обеспечивает лучший опыт использования Android и экономное потребление данных.



Все три модели получат обновление до Android P.

