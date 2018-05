Какие новинки покажет TEAMGROUP на COMPUTEX 2018

31 мая 2018, 15:45

Компания TEAMGROUP представит свою продукцию на выставке Computex Taipei с 5 по 9 июня 2018 г.

Выставка состоится в VIP шоу-руме в отеле Grand Hyatt, где TEAMGROUP представит не только новые продукты, демонстрирующие потенциал компании в области исследований и разработок, но и также покажет геймерские модули памяти T-FORCE, которые были отмечены наградами German iF International Design Award 2018 и Japan Good Design Award 2017. Компания TEAMGROUP вновь продемонстрирует свою приверженность созданию великолепных продуктов с передовым дизайном.

Футуристичный дизайн игровой памяти T-FORCE уже прославился на весь мир. В 2017 игровая память T-FORCE XTREEM класса High-End и T-FORCE NIGHT HAWK RGB удостоились награды Good Design Award в Японии, и обе модели также были отмечены наградой German iF International Design Award 2018. Эти модели памяти воплощают все экстраординарные возможности серии игровой памяти T-FORCE.



В след за совместным выпуском модели T-FORCE DARK ROG, компания TEAMGROUP вновь работает с производителем материнских плат, компанией ASUS, над созданием игровой памяти T-FORCE VULCAN TUF Gaming Alliance. Память прошла строгую сертификацию и тестирование по стандартам TUF Gaming Alliance. Максимальная рабочая частота достигает 3600МГц. Радиатор имеет фирменную отделку TUF в милитаристском стиле, которая порадует геймеров, склонных к военной тематике. Память T-FORCE VULCAN TUF Gaming Alliance поддерживает профили Intel XMP 2.0, что позволяет разгонять частоту через изменение настроек.



Под брендом T-FORCE представлено новое поколение 2,5-дюймовых твердотельных накопителей DELTA RGB SSD. Чарующий разноцветный SSD-накопитель был полностью создан командой разработчиков TEAMGROUP и уже получил патенты на изобретение в Тайване и Китае. Накопитель DELTA RGB SSD является не только самым тонким твердотельным накопителем (9,5 мм) из представленных на рынке, но и обладает наибольшей зоной подсветки с соотношением 5:3. Светодиодная подсветка на 16,8 миллионов оттенков превращает скучный SSD в яркое событие и кроме того, это единственный твердотельный накопитель с волновыми световыми эффектами. Подсветку можно синхронизировать с материнской платой для создания захватывающих световых эффектов. Обе версии, DELTA S (простая) и DELTA (великолепная) были выпущены одновременно. Кроме того, обе модели выпускаются в чёрном и белом цветовом оформлении.



Долгожданная память T-FORCE XCALIBUR RGB лидирует на рынке, подобно мечу Артура. Выдающийся дизайн не только добавляет уникальные тотемные элементы на зону подсветки, но также трансформирует буквы «TF», начальные буквы бренда T-FORCE, в эффектную рукоятку королевского меча на радиаторе. Память выпущена в двух вариантах, DDR4 3600МГц и 4000МГц с общей ёмкостью 16ГБ (2x8ГБ). Память оснащена качественными микросхемами Samsung и прошла строгие процедуры тестирования, что гарантирует наивысшее качество, оптимальную производительность, стабильность и совместимость. Сборщики ПК будут полностью удовлетворены такой памятью. Эта память воплощает всю мощь и очарование серии T-FORCE на глобальном рынке.



T-FORCE VULCAN SO-DIMM – это первая игровая память DDR4, разработанная специально для игровых ноутбуков и компьютеров класса NUC (Next Unit of Computing). Максимальная частота достигает 3600МГц, а максимальная ёмкость составляет 32ГБ (16GBx2). Невесомый и тонкий графеново-медный радиатор обладает выдающимися характеристиками по рассеиванию тепла. Компактный радиатор способен эффективно отводить тепло для поддержания высокой производительности и стабильной работы ПК при больших нагрузках.



T-FORCE SABLE L и XL – это профессиональные крупноразмерные игровые коврики для мышей, сделанные из патентованного материала CORDURA®. Размеры ковриков составляют 450x400x3 мм и 900x400x3 мм соответственно. Специальный материал CORDURA® признан многими мировыми брендами, торговыми сетями и армиями как наилучший износостойкий многоцелевой материал. Этот высокотехнологичный материал состоит из особых высокопрочных волокон. Поверхностный слой обладает плотной и равномерной структурой, и обеспечивает точное позиционирование для лазерных и оптических манипуляторов. Специальное покрытие на поверхности идеально подходит для быстрых перемещений мыши, обеспечивая повышенную точность, которая так нужна геймерам в интенсивных современных играх.



Твердотельный накопитель MP32 solid поддерживает высокоскоростной интерфейс PCIe Gen3 x2 и новейшие спецификации NVMe. Скорость чтения и записи данных составляет до 1500/800 МБ/с соответственно, что позволяет снизить операционные задержки операционной системы, игр и другого программного обеспечения. Он обеспечивает плавный запуск игр и сверхвысокую производительность без каких-либо задержек при чтении или записи больших объёмов данных, обработке сложной 3D-графики и алгоритма движений со спецэффектами или при работе с ресурсоёмкими приложениями для видео- и аудиоматериалов.



MS30 - это высокоскоростной твердотельный накопитель M.2 с новейшим интерфейсом SATA III 6Гб/с с высокими показателями передачи данных и совместимости. Накопитель MS30 предлагается в двух вариантах габаритов, 22X80 мм и 22X42 мм с ёмкостью 1ТБ. Этот накопитель можно использовать на обычных материнских платах, в ноутбуках, мобильных устройствах и разрабатываемых встраиваемых компьютерах.

Dash Card - это карта памяти, разработанная специально для видеорегистраторов и камер наблюдения. Спецификации UHS-I U1(Class10) позволяют вести запись видео в формате Full HD 1080p (30 кадр/с) без малейших задержек, чтобы ни одна важная видеозапись не была искажена. Кроме того, карта обладает совместимостью с большинством компактны камер, представленных на рынке. Также карта была протестирована на предмет выполнения таких функций, запись видео, фотографий и т.д. При такой высокой совместимости карта обеспечивает долгосрочную стабильную производительность.



Накопитель T183 Tool USB, который совсем недавно был отмечен наградой COMPUTEX d&i 2018 является воплощением эстетического дизайна и практического функционала. Помимо функций хранения данных этот USB-накопитель можно использовать как открывалку для бутылок, линейку, карманный нож, брелок для ключей и т.д. Низкопрофильный, модный металлический профиль изделия создан по всем канонам эстетики высоких технологий. T183 обработан специальным антикоррозийным, пыле- и водозащитным покрытием, которое надёжно защитит накопитель от внешних воздействий при выполнении рабочих операций.



Накопитель T181 Sports USB имеет дизайн, в котором яркие цвета сочетаются со спортивными элементами, которые символизируют мировые ожидания в области футбола и жётскость футбола как вида спорта. Обе стороны накопителя T181 Sports USB обработаны противоскользящим покрытием, чтобы накопитель было удобно брать с любой стороны при подключении или отключении. Накопитель T181 Sports USB сочетает в себе модный дизайн и практичность.