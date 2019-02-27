Как выбрать планшет

27 февраля 2019, 9:45

Выбор техники всегда должен основываться на ваших целях. Планшеты для работы с графикой, для общения в соцсетях, для просмотра видео и для игр могут существенно отличаться.

Отличия состоят не только в габаритах и диагонали дисплея, но и в характеристиках процессора, памяти, операционной системы. Материал и дизайн корпуса имеют второстепенное значение, но все же и эти параметры при покупке стоит учитывать. От технических характеристик устройства и от бренда, под которым он выпущен, зависит производительность и стоимость.

Планшет выбирают по нескольким основным критериям, в числе которых:

процессор;

объем ОЗУ и накопителя;

тип матрицы;

разрешение;

диагональ экрана.

Сегодня можно приобрести планшеты от 7 дюймов, но такие модели используются редко. Ввиду того, что смартфоны почти достигли этой отметки, маленький планшет потерял актуальность. Популярность пользуются устройства от 10 дюймов, поскольку с ними удобно работать. Чтобы картинка была четкой и качественной, понадобится разрешение на менее HD, хотя этот вариант больше подходит для миниатюрных устройств. Стандартные требуют формата Full HD.

Для выполнения базовых функций достаточно оперативной памяти 1-2 Гб, а для игр понадобится ОЗУ более 2 Гб. Для процессора главной характеристикой является частота работы. Чтобы играть в гонки и шутеры, процессор должен работать на частоте 1,5 Ггц, а для соцсетей и просмотра фильмов будет достаточно меньших показателей. Что касается накопителя, то встроенную память всегда можно дополнить флеш-картой, поэтому стартовые характеристики могут быть минимальными.

Тип матрицы планшета

Современные производители планшетов используют три основных типа матрицы:

IPS;

MVA;

TN.

IPS отличается широким углом обзора и отсутствием мерцания, но стоимость его достаточно высока. Тем не менее планшеты Lenovo с IPS-матрицей можно купить по выгодной цене на https://allo.ua/ru/products/internet-planshety/proizvoditel-lenovo/.

Матрицу MVA характеризует хорошая цветопередача и контрастность изображения, а также угол обзора до 160 градусов. Недостатком можно считать среднее время отклика и возможность появления черных точек в местах битых пикселей. Черными точками грешит и матрица TN, которая имеет наиболее низкую стоимость. TN не может похвастаться хорошей цветопередачей, имеет средние углы обзора. При ярком солнечном свете на экране с такой матрицей едва ли удастся что-то увидеть.

Операционная система

Что касается выбора операционной системы, то здесь можно полагаться на свои предпочтения. Для комфортного пользования многие выбирают ту же ОС, на которой работают остальные устройства - смартфон или ноутбук. Это упрощает синхронизацию и сокращает время на привыкание к новому интерфейсу.

Лидеры по производству программного обеспечения - Android, Apple, Windows. Объективной оценки при сравнении этих систем дать нельзя, но известно, что у каждой есть свои поклонники. Если вы еще не сталкивались ни с одной из них, то лучше обратите внимание на технические характеристики устройства и их соотношение с ценой.

Современный планшет станет идеальным помощником как для студента, так и для офисного работника. Для работы с графикой и тяжелых игр понадобятся более производительные и мощные модели, выбор которых достаточно велик.