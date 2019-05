Новый смартфон Nokia 4.2 - старт продаж в Украине

20 мая 2019, 9:45

HMD Global, дом для телефонов Nokia, анонсирует выход на украинский рынок Nokia 4.2 — смартфона, предлагающего последние инновации по действительно доступной цене.

Стильный дизайн с каплевидным вырезом под фронтальную камеру для повышения процента полезной площади экрана, двойная основная камера, биометрическая аутентификация пользователя и процессор Qualcomm Snapdragon последнего поколения — и все это работает на платформе Android 9 Pie.



Юхо Сарвикас, директор по развитию продуктов HMD Global:

«Ограниченный бюджет — это не повод отказываться от лучших технологий Android и последних трендов. В этой модели сочетаются передовые инновации и мастерство дизайна, а благодаря использованию искусственного интеллекта для двойной основной камеры Nokia 4.2 предлагает все, что вы ожидаете от нового смартфона по приемлемой цене».



Выделенная кнопка Google Assistant призвана изменить взаимодействие пользователя со смартфоном. Всего одно нажатие, и вы мгновенно получаете доступ к персональному помощнику: навигация или осуществление звонков, прослушивание музыки или поиск информации — с Google Assistant на любые вопросы моментально найдутся ответы. Нажмите дважды и получите визуальный обзор своих активностей за день от Google Assistant с персонализированными предложениями и полезной информацией, включая сведения о транспорте, неоплаченных счетах и событиях из календаря, чтобы не пропустить ни одной встречи. Длительное нажатие на кнопку активирует режим диктовки текста, который позволяет Google Assistant слушать вас, пока вы не отпустите кнопку, что очень удобно для длинных запросов.



Многие из флагманских функций Nokia 4.2 работают на базе искусственного интеллекта. Одна из них — разблокировка сканированием лица — быстро и без помощи рук, а также функции Google Assistant для быстрого открытия приложений, например, чтобы сделать фото или селфи в режиме Bothie. Nokia 4.2 также позволяет получить доступ к Google Assistant без разблокировки телефона, после включения этой опции в настройках. Вы сможете выполнять основные задачи, такие как установка таймера и создание напоминаний, воспроизведение музыки, а также искать ответы на интересующие вопросы.



Nokia 4.2 легко использовать одной рукой благодаря компактному размеру (толщина корпуса — всего 8,4 мм) и безрамочному экрану с небольшим вырезом для камеры. Этот смартфон выглядит элегантно благодаря стеклянным панелям с обеих сторон, а прочность и надежность обеспечивают корпус из облегченного металла и глянцевая поликарбонатная рамка. Кнопку включения здесь дополнили индикатором уведомлений, так что теперь вы сразу заметите, когда телефон потребует внимания.



Внутри Nokia 4.2 — усовершенствованный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 439, который обеспечивает повышенную производительность, позволяя без каких-либо проблем играть в любимые игры и смотреть фильмы.



Характеристики, ранее присущие только флагманским моделям, например двойная основная камера с датчиком глубины и одновременная съемка несколькими камерами, теперь доступны в среднем ценовом сегменте. Сочетание 13-мегапиксельной камеры и датчика глубины позволит делать высококачественные снимки и пополнить профиль в соцсетях потрясающими портретами или пейзажами. ИИ и машинное обучение помогут вам создавать непревзойденные фотографии и делиться ими в Google Photos1, а также познавать мир с приложением Google Lens, которое сразу же сообщит вам, что изображено на фото. С Nokia 4.2 вы сможете использовать режим съемки боке, а при слабом освещении — режим HDR, который позволяет снять несколько изображений одновременно и соединить их в одно с большим количеством света, меньшим уровнем шума, более яркими цветами и большим динамическим диапазоном при помощи передовых алгоритмов.



На Nokia 4.2 установлена ОС Android 9 Pie. Этот смартфон — часть обширной линейки Nokia семейства Android One с последними инновациями в области ПО. Смартфоны Nokia на Android One могут похвастаться отличным объемом памяти и временем автономной работы.



Android 9 Pie включает в себя функции на базе ИИ, которые делают устройство более технологичным и быстрым, а также позволяют адаптироваться к поведению пользователя, так что со временем ваш смартфон становится только лучше. Адаптивная батарея ограничивает использование аккумулятора приложениями, которые вы редко используете, а App Actions предсказывает, каким приложением вы собираетесь воспользоваться для быстрой обработки запроса. Эти улучшения еще больше оптимизируют функционал вашего устройства и взаимодействие с Android в целом.



Традиционно для смартфонов программы Android One, Nokia 4.2 будет получать гарантированные ежемесячные патчи безопасности в течение трех лет и обновления ОС на протяжении двух лет. Кроме того, Google Play Protect сканирует более 50 миллиардов приложений в день, чтобы защитить ваш телефон от вредоносных программ, что делает Nokia 4.2 одним из самых безопасных телефонов на рынке.



Nokia 4.2 будет представлен в двух цветах — черном и песочно-розовом. Смартфон поступил в продажу 17 мая, рекомендованная розничная цена комплектации с 2 ГБ оперативной памяти и 16 встроенной составит 4999 грн.