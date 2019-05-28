NVIDIA на Computex: главные анонсы - игры и оборудование для игр

NVIDIA вступает в лето с серией игровых анонсов на Computex 2019.
Ключевые события:
∙ Quake II RTX — NVIDIA возрождает игровую классику и объявляет о том, что игра Quake II RTX будет доступна бесплатно для скачивания на сайте www.nvidia.com с 6 июня.
Quake II RTX – это первая в мире игра, реализованная с помощью техники трассировки путей в реальном времени (real time path tracing). Техника пастрейсинга применена для создания всех световых эффектов, таких, как тени, отражения, преломления. Бестселлер, представленный компанией id Software в 1997 году, приобрел совершенно новый вид.
Quake II RTX включает первые три уровня игровой PC классики в режиме single-player. Геймеры, у которых есть Quake II, могут насладиться игрой полностью во всем ее великолепии с трассировкой путей в реальном времени, включая мультиплеерный режим смертельного боя и кооперативные мультиплеерные режимы.
∙ Wolfenstein: Youngblood — NVIDIA и Bethesda сегодня объявили о том, что Wolfenstein: Youngblood, новая игра легендарной серии Wolfenstein, получит поддержку эффектов трассировки лучей в реальном времени, NVIDIA Adaptive Shading и других передовых игровых технологий, которые подарят геймерам высокую реалистичность и глубину игровых изображений.
В честь возвращения франшизы Wolfenstein с сегодняшнего дня доступен комплект «Рожден для охоты» от NVIDIA для графических процессоров GeForce RTX™. Геймеры смогут получить в подарок игру Wolfenstein: Youngblood, выход которой запланирован на 26 июля, с покупкой видеокарт на базе GeForce RTX 2080 Ti, 2080, 2070 или 2060, а также настольных ПК и ноутбуков.
Трассировка лучей – это передовая графическая технология, которая до недавнего времени применялась только в фильмах для создания ультрареалистичных визуальных эффектов. Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX включают специальные процессорные ядра для ускорения трассировки лучей, чтобы отрисовывать визуальные эффекты в играх в реальном времени.
∙ Sword and Fairy 7 — китайский ролевой блокбастер стал новейшим дополнением серии Sword and Fairy. Трассировка лучей в Sword and Fairy 7 используется для создания отражений и теней. Доступен первый трейлер игры с RTX.
∙ G-SYNC Mini LED — Mini LED дисплеи делают игровые мониторы G-SYNC Ultimate еще лучше. Эти новые мониторы, доступные от Acer и ASUS, обеспечивают до 144Гц в 4K в HDR-10. Но вместо 384-зонной LED управляемой подсветки в новых дисплеях 576 зон на 27” экране.
∙ 3 новых G-SYNC совместимых дисплея — В новом драйвере, который будет выпущен сегодня, 27 мая, в 16:00 по Москве, появится поддержка еще 3 мониторов: Dell 52417HGF, HP X25 и LG 27GL850. Таким образом общее количество G-SYNC совместимых мониторов достигнет 28.
∙ Дисплеи G-SYNC ULTIMATE BFGD и 35” Curved от ASUS скоро на рынке — Asus анонсировал первый BFGD монитор. Asus и Acer анонсировали 35-дюймовые изогнутые дисплеи G-Sync Ultimate.
∙ Первая фаза тестирования G-SYNC завершена — На CES мы заявили о начале тестирования 500 дисплеев на совместимость с G-SYNC. Мы начали с 541 модели, но на тесты было доступно только 508 (остальных больше не было в продаже). 272 модели не прошли испытания из-за недостаточной частоты обновления, 208 из-за качества отображения и других проблем. Таким образом, было выявлено 28 моделей, удовлетворяющих требованиям G-SYNC.
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