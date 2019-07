3 июля 2019, 12:45

Вышла новая прошивка для ONYX BOOX Monte Cristo 4

Вышла новая версия прошивки для модели ONYX BOOX Monte Cristo 4:2019-07-01_17-29_1.9.1_27e8b9b. Производитель добавил ряд новых функций, а также исправил несколько известных ошибок.



Список изменений следующий:



Исправлена ошибка в работе SNOW Field в OReader.

Улучшен алгоритм перерисовки изображения в системном меню.

Сделан ряд прочих изменений.

Исправлены известные ошибки.



ONYX BOOX Monte Cristo 4 — устройство для чтения электронных книг премиального уровня, оборудованное экраном последнего поколения E Ink Carta Plus с подсветкой MOON Light+ c цветовой регулировкой температуры и функцией SNOW Field. Экран устройства, по сравнению с дисплеями предыдущей серии, имеет более высокое разрешение и более высокую контрастность. Плотность пикселей экрана Carta Plus составляет рекордные для данного типа 300 пикселей на дюйм, что соответствует качественной бумажной полиграфии. Модель выполнена из высококачественных материалов, имеет тонкий корпус из алюминиевого сплава и защитное стекло ASAHI. Помимо этого ридер оснащён высокопроизводительным 4-ядерным процессором, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Интегрированный модуль Wi-Fi и сенсорное управление в сочетании с полноценным браузером позволяют использовать устройство для серфинга в сети Интернет. Встроенный модуль Bluetooth позволит подключить к книге различные внешние устройства. Возможности встроенного программного обеспечения позволяют настраивать практически любые параметры текста, по желанию пользователя. А операционная система Android даёт возможность устанавливать сторонние программы для чтения. Модель имеет сенсорные кнопки листания, расположенные на лицевой панели устройства, и клавишу «Назад», традиционно размещенную под экраном.