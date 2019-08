В Украине стартовали продажи смартфона Nokia 3.2

15 августа 2019, 10:45

Компания HMD Global, дом для телефонов Nokia, анонсировала сегодня старт продаж Nokia 3.2 в Украине — доступного смартфона, который может похвастаться самым большим экраном HD+ в своем ценовом сегменте, автономной работой батареи до двух дней и ОС на базе свежего Android 9 Pie.



Юхо Сарвикас, директор по продуктам HMD Global:

«Общепринятое заблуждение: если вы покупаете доступный смартфон, то он не может быть трендовым продуктом, с крутым функционалом и последними технологиями. Мы знаем, насколько пользователи ценят большой размер экрана и высокую производительность устройства, поэтому мы позаботились о том, чтобы новый Nokia 3.2 был именно таким. Более того, мы решили не останавливаться на достигнутом и теперь по весьма доступной цене вы сможете приобрести смартфон с функционалом на базе искусственного интеллекта.»



Создатели Nokia 3.2 основательно подошли к улучшению времени автономной работы устройства: ёмкость его батареи больше, чем у многих смартфонов премиум-класса, а аппаратное и программное обеспечение работают более эффективно. Разработчики поставили себе цель выжать максимум из производительности батареи, внедрив функцию «Адаптивная батарея». Её задача — управление фоновыми приложениями с помощью AI и изучение стиля поведения пользователей, чтобы эффективнее регулировать энергопотребление всех приложений и процессов. Именно поэтому, несмотря на самый большой размер экрана среди наших смартфонов, заряда устройства хватает до двух дней. Nokia 3.2 оснащен впечатляющим 6,26-дюймовым дисплеем HD+, так что вам будет намного комфортнее смотреть любимые фильмы, сериалы и видеостримы.



Благодаря процессору Qualcomm Snapdragon429 и операционной памяти до 2/16 ГБ Nokia 3.2 с легкостью справится со всеми задачами. Также это один из первых смартфонов Nokia, оснащённый индикатором уведомлений на кнопке разблокировки, позволяющий вам сразу видеть, когда нужно обратить внимание на смартфон.



Кнопка Google Ассистент открывает новые горизонты во взаимодействии со смартфоном Nokia 3.2. Одно нажатие, и вы получаете доступ к вашему персональному помощнику для навигации или совершения звонков, прослушивания музыки или поиска информации — с Google Ассисент на любые вопросы моментально найдутся ответы. Нажмите дважды и получите от Google Ассистента визуальный обзор своих активностей за день с подсказками и персонализированной информацией, такие, как сведения о транспорте, неоплаченных счетах и напоминанием событий из календаря, чтобы вы не пропустили ни одной встречи. Нажмите и удерживайте кнопку для активации режима диктовки текста, который позволяет Google Ассистенту слушать вас, что очень удобно для длинных запросов.



Многие из флагманских функций Nokia 3.2 работают на базе искусственного интеллекта. Одна из них — моментальная разблокировка телефона по лицу, а также особые фичи Google Ассистента для более быстрого открытия приложений, например, запуск камеры. Nokia 3.2 также позволяет получить доступ к Google Ассистенту без разблокировки телефона, эту опцию можно активировать в настройках. Таким образом, вы сможете выполнять основные задачи, такие как установка таймера и создание заметок, воспроизведение музыки, а также поиск ответов на интересующие вас вопросы гораздо быстрее.



Nokia 3.2 «из коробки» поставляется на базе Android 9 Pie. Новинка является частью широкой линейки смартфонов Nokia, включенных в программу Android One, тем самым имеет доступ к последним инновациям Android в области ПО. Смартфоны Nokia, работающие на базе Android One, могут похвастаться отличным объемом памяти и временем автономной работы. Для них выпускаются ежемесячные обновления безопасности в течение 3 лет и обновления ОС на протяжении 2 лет.



Android 9 Pie включает в себя функции, которые работают под управлением AI и делают более быстрой и эффективной работу устройств, а также позволяют адаптироваться к поведению пользователя так, что со временем ваш смартфон становится только лучше. Например, функция «Адаптивная батарея» ограничивает использование батареи теми приложениями, которые вы редко используете, а App Actions предугадывает, какими приложениями вы собираетесь воспользоваться, что сокращает время вашего ожидания их запуска. Все эти улучшения помогут улучшить оптимизацию работы всех функций вашего устройства и взаимодействие с Android в целом.



Программа Android One гарантирует, что Nokia 3.2 будет получать ежемесячные обновления безопасности в течение 3 лет и обновление ОС — 2 года. Кроме того, Google Play Protect ежедневно сканирует более 50 миллиардов приложений, чтобы защитить ваш телефон от вредоносных программ — это делает Nokia 3.2 одним из самых безопасных телефонов на рынке. Смартфон также предоставляет доступ к таким полезным инновационным сервисам, как Google Фото с бесплатным безлимитным хранилищем для фотографий в высоком разрешении. Модель Nokia 3.2 на 2/16 ГБ одобрена программой Android Enterprise Recommended и отлично подойдет для опытных пользователей, а также поставляется с датчиком отпечатка пальца на задней панели устройства для более безопасного доступа.



В Украине Nokia 3.2 представлен в черном цвете, среднерыночная цена комплектации с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти составляет 2 999 грн.